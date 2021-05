Sonic The Hedgehog 2 Wrapping On The Mushroom Planet m’a pompé pour la suite

La revendication de Jeff Fowler d’une suite «épique» est tout ce que j’ai besoin de lire pour savoir que dans Sonic The Hedgehog 2, les choses sont sur le point de devenir interdimensionnelles. Les mondes que Sonic a rapidement présentés au public, à travers sa carte des zones sûres et moins sûres, sont maintenant ouverts aux affaires, et tout est possible. Bien sûr, il devra se frayer un chemin à travers le retour de Robotnik, et quels que soient les dangers qu’il apporte avec lui dans ce suivi épique.