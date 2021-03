Sonic The Hedgehog a son propre jeu de cartes physiques

Juste au cas où les jeux, les films, les produits dérivés et le curry bleu officiel de Sonic ne vous suffiraient pas tout à fait, il a maintenant été révélé qu’il avait également un jeu de cartes.

Actuellement en cours de développement chez Steamforged Games, une société britannique qui crée et vend une variété de jeux de cartes et de société basés sur des franchises de jeux vidéo populaires, le nouveau jeu de cartes Sonic s’appelle … Eh bien, « Sonic The Card Game ». Raccord.

Peu de choses ont été révélées à ce sujet pour l’instant, mais il semble que ce sera une façon unique de s’amuser avec des cartes à jouer:

« Sonic est le nom, et la vitesse est le jeu – littéralement! Rejoignez le flou bleu bien-aimé dans un jeu de course de cartes compétitif où vous collecterez des bonus et des anneaux pour gagner. C’est un plaisir rapide en famille que vous ferez la course encore et encore. «

Le site de Steamforged propose toutes sortes de jeux basés sur des franchises comme Âmes sombres, Chasseur de monstre, Resident Evil et plus encore si vous avez envie d’y jeter un œil. Selon un nouveau billet de blog, le jeu Sonic sera également rejoint par un nouveau projet Sea of ​​Thieves cette année.

Est-ce que ça pourrait être votre truc? J’espère que nous en saurons plus bientôt!