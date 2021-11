Sonic The Hedgehog Collab arrive sur Monster Hunter Rise plus tard ce mois-ci

Image : via Capcom-Unity

En septembre, vous vous souviendrez peut-être que Capcom a annoncé qu’il ferait un Monster Hunter Rise collaboration avec Sega pour célébrer le 30e anniversaire de Sonic l’hérisson.

Capcom a maintenant publié un rappel via les médias sociaux, informant les chasseurs de partout que cet événement croisé aura certainement lieu à un moment donné plus tard ce mois-ci.

30周年を迎えたセガの『ソニック』がコラボレーション!

2021年11月に『モンスターハンターライズ』で、コラボイベントクエストが配信予定です!

気になる詳細は続報をお待ちください。 https://t.co/QtIIZ2GwVc#モンハンライズ #ソニック pic.twitter.com/kuB3EDJM05— モンスターハンターライズ公式 (@MH_Rise_JP) 6 novembre 2021

Comme l’a souligné Siliconera, ce ne sera pas la première fois que Sonic s’associe à la série Monster Hunter. Pendant le Monster Hunter 4 Ultimate génération, les joueurs ont pu créer des équipements et des tenues sur le thème de Sonic pour leur Palico.

Ce sera cependant la première collaboration « non-Capcom » à arriver dans la dernière version de Monster Hunter. Plus récemment, nous avons eu une collaboration avec Ghosts n’ Goblins, et auparavant, nous avons vu d’autres personnages Capcom des séries Street Fighter, Okami et Mega Man.

Allez-vous revisiter Monster Hunter Rise lorsque cette nouvelle collaboration Sonic sera révélée ? Quels autres croisements voudriez-vous voir ? Laissez un commentaire ci-dessous.