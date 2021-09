Sonic The Hedgehog revient à la parade de Macy, près de 30 ans après avoir blessé deux personnes

Image : c234

Le ballon Sonic the Hedgehog Macy’s Thanksgiving Day Parade a une histoire chaotique mais passionnante : il a été le tout premier personnage de jeu vidéo à être représenté comme un ballon Macy’s Parade, mais il est aussi le ballon le plus enlevé de l’histoire du défilé. Et maintenant, il est de retour.

Il est apparu pour la première fois dans le défilé de Thanksgiving en 1993, sous la forme d’un ballon de 64 pieds de haut rempli d’hélium et d’espoir, mais des vents forts ont transformé ses débuts en un désastre. Dans une tournure qui semblait orchestrée par Eggman lui-même, Sonic a été poignardé dans l’œil par un lampadaire, et la chute de débris a blessé un policier en congé et une fille de dix ans (qui allaient bien tous les deux, ne vous inquiétez pas ).

Image : Nouvelles de la chaîne 7

Mais ils ont réparé le Blue Blur, et il a fait une réapparition en 1994 et 1995 – mais la même chose s’est produite en 95, et Sonic a été empalé sur un arbre. D’une manière ou d’une autre, SEGA n’a tiré aucune leçon de ces catastrophes, et Sonic est réapparu une fois de plus en 1996 et 1997, puis a pris sa retraite, en grande partie à cause de tous les trous sur son visage.

Ce n’est qu’en 2011 que Sonic reviendrait triomphant, avec un nouveau design plus élégant et vraisemblablement une tête bien renforcée. Il n’a fait que trois apparitions, chacune pour les défilés annuels en 2011, 2012 et 2013, puis est allé rejoindre son frère fromager suisse dans cette Green Hill Zone dans le ciel.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17882444135299405/

Mais nous sommes en 2021, et ce deuxième Sonic va enfin nous revenir une fois de plus pour célébrer son 30e anniversaire, comme semble l’avoir révélé un stagiaire travaillant sur la publication du ballon sur Instagram.

À 50 pieds de haut et 65 pieds de large, il est assez grand, et de plus, il est actuellement le seul ballon de personnage de jeu vidéo qui devrait apparaître dans le défilé de Thanksgiving de Macy en 2021 (à moins que vous ne comptiez Bob l’éponge).

Les autres ballons géants exposés seront The Boss Baby, SpongeBob Squarepants et Gary, le dinosaure de Sinclair Oil, Baby Yoda, l’astronaute Snoopy, Ada Twist de la nouvelle émission pour enfants de Netflix, Ada Twist, scientifique, et Titan Rouge de Le monde de Ryan, la populaire chaîne YouTube de revues de jouets avec 30,6 millions d’abonnés.

Le défilé, qui se déroule depuis 1924, aura lieu à New York le 25 novembre, de 9 h HE à 12 h HE. Depuis l’arrivée de Sonic, nous avons vu quelques autres personnages de jeux vidéo, dont Pikachu et Red d’Angry Birds, mais notamment Mario n’a jamais fait d’apparition. 1-0 pour les fans de SEGA, donc.

Assisterez-vous à la parade de Thanksgiving de Macy, ou êtes-vous trop terrifié par la vengeance de Sonic ? Faites le nous savoir dans les commentaires.