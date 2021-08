Sonido de cine y descuentazo. Esta barra de sonido TCL lo tiene todo!

Hablamos dela TCL TDS8111, un modelo que sorprende por su bajo precio. Y más, ahora que está de oferta en Amazon para que disfrutes de un descuento del 31%, lo que se traduce en un ahorro de casi 80 euros.

Y si se tiene en cuenta que esta barre de sonido TCL ofrece une puissance de 260W, además de soporte para las mejores tecnologías de sonido, incluido Dolby Atmos, queda claro que es una de las mejores opciones a tener en cuenta.

Una barra de sonido perfecta para colgar en la pared

Para empezar, el fabricante asiático ha dotado a esta barra de sonido de un diseño muy compacto. No es que sea especialmente pequeña (mide 100 x 13 x 6,5 cm) pero teniendo en cuenta que la TCL TDS8111 intègre un double caisson de basses, tiene bastante mérito. De esta manera, te evitas el tener que colocar un subwoofer externo, con el consecuente ahorro de espacio. Siguiendo con el apartado estético, decir que la firma ha tenido en cuenta todos los detalles.

Par exemple, cuenta con un kit de montaje en pared para que puedas colgar la TCL TDS8111 de la forma más cómoda. Quieres usarla sobre un mueble? Esta barra de sonido incorpora unas almohadillas de silicona en la base para evitar que las vibraciones afecten al sonido.

Dolby Atmos pour la meilleure expérience sonore

Siguiendo con las bondades de esta barra de sonido TCL de oferta, cabe destacar que ofrece soporte para Dolby Vision. De esta manera, podrás disfrutar de todo tipo de contenidos en este formato HDR sin problema, aunque conectes la barra directamente al televisor.

Además, la TCL TDS8111 cuenta con Dolby Atmos, la populaire technologie de sonido envolvente que consigue unos resultados soprendentes. Evidentemente, este modelo no incorpora altavoces de tiro vertical, pero utiliza procesamiento de software para conseguir unos resultados que no te decepcionarán en absoluto. Teniendo en cuenta que ofrece une puissance de 260W, queda claro que esta TCL TDS8111 será más que suficiente para cualquier salón, llegando el sonido a todos los rincones in the mejor calidad.

Y qué decir del apartado de la conectividad, otro de los puntos fuertes de esta nueva barra de sonido de la firma asiática. Para empezar, presume de entrada HDMI, óptica y auxiliaire, por lo que opciones no te faltarán para conectarla a todo tipo de equipos. Por otro lado, destacar su puerto USB, perfecto para conectar una memoria flash y escuchar música. Por último, pero no menos importante, esta barra de sonido de oferta en Amazonie avec connexion bluetooth. De esta manera, podrás vincular tu teléfono móvil en pocos segundos y disfrutar de tus canciones preferidas en Spotify o cualquier otra plataforma de música en streaming de la forma más cómoda.