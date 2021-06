Soniqs remporte la PUBG Continental Series 4

Les Soniq sont des champions consécutifs !

Susquehanna Soniqs est devenue la gagnante du tournoi PCS 4. L’équipe nord-américaine a remporté 60 000 $ US sur les 250 000 $ US fixés pour la région des Amériques.

Soniqs est en tête du classement avec 450 points pour le PUBG Global Championship. Suivi par Dodge en deuxième position avec 270 points, Oath Gaming en troisième avec 215 points. Et enfin, Dignitas à la quatrième position avec 180 points.

Soniqs a également reçu 20 000 $ en tant que vainqueur de la série et 5 000 $ supplémentaires après avoir été nommé « Insane Squad » lors du tournoi.

Vous adorez le voir ! Le MVP de PCS4 Americas Week 3 @Alienware est @ShrimzyPUBg de l’équipe PCS4 Americas Champion @SoniqsEsports ! Vous pouvez désormais écraser la concurrence, où que vous soyez ! 🏃

📰 https://t.co/91A5q2GYBj#PCS4Americas #PoweredByAlienware #AlienwarePartner pic.twitter.com/ODFLUtm9Z1 – PUBG Esports (@PUBGEsports) 28 juin 2021

Le joueur américain Tristan “Shrimzy” Nowicki était le MVP de PUBG Continental Series 4. Le joueur avait quelques mots à partager; «Gagner PCS4 était incroyable, trois semaines incroyablement serrées au cours desquelles le dernier match a été très stressant, mais les garçons ont toujours réussi. Extrêmement béni d’avoir des coéquipiers aussi talentueux et une excellente organisation qui nous soutiennent. »

“Gagner un autre championnat est incroyable, sachant que les garçons sont déterminés à rester au sommet de PUBG Esports et que leur jeu en tant que joueurs est le meilleur sentiment”, a déclaré Sean “Syllogic” Yi; entraîneur et manager de Soniqs. un entraîneur, il n’y a pas d’autre groupe de gars avec qui je voudrais travailler, les plus déterminés, les plus résistants, les plus patients et les meilleurs coéquipiers.

Image caractéristique : PUBG Esports

