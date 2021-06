Sonja Vasic et la défense serbe mettent fin au rêve de l’Espagne

23/06/2021 à 23h10 CEST

L’Espagne dit adieu à son rêve de remporter la troisième médaille d’or consécutive après avoir chuté ce mercredi en quart de finale contre la Serbie après une prolongation (71-64) dans laquelle les problèmes de la dernière ligne droite du dernier quart se sont accrus alors que l’opposé de Sonja Vasic était mortel.

ÊTRE

ESP

SERBIE, 71

(13 + 10 + 20 + 16 + 9): Ana Dabovic (2), Tina Krajisnik (5), Aleksandra Crvendakic (2), Jelena Brooks (7), Sonja Vasic (19) -cinq de départ-, Maja Skoric (2 ), Yvonne Anderson (17 ans), Sasa Cadjo (2), Nevena Jovanovic (15 ans) et Angela Dugalic.

ESPAGNE, 64

(15 + 10 + 19 + 19 + 2) : Laia Palau, Cristina Ouviña (14), María Conde (5), Astou Ndour (12) -cinq départs-, Laura Quevedo, Raquel Carrera (9), Maite Cazorla (11 ), Queralt Casas (2), Silvia Domínguez (5) et Leonor Rodríguez.

ARBITRES

Amy Bonner (États-Unis), Martin Horozov (Bulgarie) et Wojciech Liszka (Pologne). Ils ont éliminé l’Espagnole Raquel Carrera pour cinq fautes (44:25).

INCIDENTS

Match correspondant aux quarts de finale de l’Eurobasket féminin disputé devant environ 1 000 spectateurs au Pavillon Fuente de San Luis (Valence).

Tous les pronostics indiquaient un duel égal et ils ont été parfaitement remplis avec un nette prédominance des défenses et des contacts continus qui n’étaient pas indiqués et qui ont provoqué des protestations plus que justifiées par Lucas Mondelo.

Les Espagnols ont annuler en première mi-temps l’une des grandes stars de son rival, Vasic, le joueur du Spar Girona qui s’est retiré aux vestiaires avec trois points (et cinq rebonds) avec un triste 1/6 de field goal.

Avec Cristina Ouviña et Astou Ndour comme référentes, les championnes d’Europe en titre ont pris quatre points d’avance sur 3h27 de la fin du premier quart-temps (8-12), mais L’Américaine nationalisée serbe Yvonne Anderson a mené la reprise Balkan (13-15 après les 10 premières minutes).

L’Espagne a très bien commencé le deuxième quart-temps au tableau d’affichage avec deux paniers consécutifs de Raquel Carrera (17-25 à 5h04 d’entracte), mais à partir de là ceux de Marina Maljkovic (fille du légendaire entraîneur du Barça Bozidar) ont intensifié leur pression pour se rapprocher de deux points (23-25) que Ndour a élargi juste avant l’entracte (23-27).

Ndour est allé à 12 points lors de la première action du troisième quart (23-29). C’était un mirage. L’émergence de Nevena Jovanovic avec huit points et deux triples ainsi que les problèmes offensifs des Espagnols ont contribué à faire tourner le tableau d’affichage (35-32).

Ils ont subi ceux de Lucas Mondelo pour rester en vie et ont parfaitement terminé quatrième avec cinq points de Maite Cazorla et deux lancers francs de Cristina Ouviña pour équilibrer le combat en l’absence des 10 dernières minutes (43-43).

L’Espagne n’a pas pu avec la défense serbe dans les moments clés

| efe

Silvia Domínguez est sortie avec un triplé sensationnel pour rendre le revenu de cinq points à l’Espagne (45-50) et tout semblait aller bien malgré les tentatives de faire pression sur la défense des Balkans en étendant l’avance à six Laura Gil (53-59).

Cependant, Yvonne Anderson a marqué sept points consécutifs de toutes les manières possibles (deux lancers francs, un deux coups et un triple) et la Serbie a attaqué pour prendre la tête à une minute du terme. avec 60-61. Et Vasic a marqué … mais juste après que la possession s’est épuisée.

La star du Spar Girona avait bouclé une magnifique seconde mi-temps et est passée à 17 points après un panier avec le revers de ceux qu’elle exécute parfaitement. 62-61 en l’absence de 18.4 et avec possession pour l’Espagne. Et une seule faute de la Serbie ! Cristina Ouviña a réussi deux lancers francs pour remporter le match. Il en a marqué un et au moins forcé les prolongations (62-62).

L’Espagne n’avait marqué que deux lancers francs au cours des trois dernières minutes du quatrième quart-temps et n’en a marqué que deux autres lors d’une prolongation au cours de laquelle elle n’avait aucune option alors que Vasic était à l’aise pour terminer avec 19 points. Au final, 71-64 et … de penser à samedi pour décrocher une place au Prémundial.