Sonner dans NBA Noël avec une question pour chaque match

Justin, Rob et Wos commencent par discuter de tous les joueurs de remplacement que les équipes ont signés et choisissent leurs favoris jusqu’à présent (1:00). Ensuite, ils parcourent l’ardoise du jour de Noël et posent une question sur chaque match, notamment si Kyrie jouer à temps partiel est une bonne idée (4:00), la meilleure équipe de l’Ouest (26:00) et si Trae Young a est devenu le meilleur garde de l’Est (46:00).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Producteur associé : Mike Wargon

