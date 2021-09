Sonnette vidéo Arlo Essential vs sonnette Nest : laquelle devriez-vous acheter ?

Sécurité essentielle

Les options d’alimentation double de la sonnette vidéo sans fil Arlo Essential et la prise en charge d’Alexa et de l’assistant Google la rendent parfaite pour ceux qui recherchent une solution de sécurité flexible. Une sirène intégrée pratique et les fonctions Arlo Secure Emergency Response offrent une sécurité supplémentaire à portée de main.

180 $ sur Amazon

Avantages

Longue durée de vie de la batterie Option filaire ou batterie Grand format 1:1 avec HDR Fonctionne avec iOS, Android Alexa, Google Assistant

Les inconvénients

Cher Pas de stockage local Ne prend pas en charge HomeKit La plupart des fonctionnalités nécessitent un abonnement

Alors que la Nest Doorbell (batterie) de Google nécessite un abonnement pour en tirer le meilleur parti, la capacité d’enregistrement local gratuite de trois heures incluse capture tout même lorsque le Wi-Fi est en panne. L’excellente autonomie de la batterie et la vidéo HDR en font la meilleure sonnette Nest à ce jour.

180 $ chez Best Buy

Avantages

Option filaire ou batterie Grand format 3:4 avec enregistrement local HDR 3 heures Fonctionne avec iOS, Android, Google Assistant Longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients

Cher Ne prend pas en charge HomeKit La plupart des fonctionnalités nécessitent un abonnement

Bien que nous comparions deux des dernières sonnettes vidéo dans cette bataille, la vérité est que les deux options sont parmi les meilleures sonnettes vidéo sur le marché. La sonnette vidéo sans fil Arlo Essential et la sonnette Nest Doorbell (batterie) offrent toutes deux des options d’installation à double alimentation avec une excellente autonomie de la batterie, et elles fournissent toutes deux des images HDR nettes – il est donc difficile de se tromper avec l’une ou l’autre.

Cela dit, le stockage local intégré de trois heures de la Nest Doorbell lui donne un léger avantage global lorsqu’il s’agit de garantir que toutes les activités de votre maison sont couvertes 24h/24 et 7j/7. Cependant, si votre maison comprend des appareils Alexa, ou si vous voulez une sonnette avec une sirène que vous pouvez déclencher à la demande, l’offre d’Arlo peut être la meilleure pour vous.

Arlo Essential Doorbell vs Nest Doorbell : la répartition

Source : Google

En gardant à l’esprit la sécurité du porche, la sonnette sans fil Arlo Essential et la sonnette Nest vous offrent la possibilité d’invoquer une vue en direct à la demande et de capturer des événements de mouvement tout au long de la journée. Lorsque quelqu’un sonne à la porte ou lorsqu’un mouvement est détecté, vous recevez une alerte sur tous les appareils, ce qui vous permet de parler à vos visiteurs ou de surveiller un intrus potentiel.

Comme les deux sonnettes proviennent de fournisseurs différents, certaines fonctionnalités et alertes seront diffusées différemment selon les appareils de votre maison. Si vous avez déjà un assistant vocal et que vous souhaitez l’utiliser comme carillon sans fil, ou si vous souhaitez créer un flux en direct pendant que vous avez les mains pleines dans la cuisine, vous devrez porter une attention particulière à la compatibilité de la maison intelligente. Commençons par les choses faciles, cependant, en examinant les spécifications techniques.

Sonnette sans fil Arlo Essential Nest Doorbell Prix de la batterie 199,99 $ 179,99 $ Finitions 2, noir, blanc 4, neige, lin, ivoire, frêne Alimentation filaire et option batterie Filaire et option batterie Autonomie de la batterie 6 mois 6 mois Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz 2,4/5 GHz Wi-Fi Résistance aux intempéries Résistant aux UV et aux intempéries Oui, IP 54 Champ de vision 180 degrés 145 degrés Format d’image 1:1 3:4 portrait Résolution 1536×1536 960 x 1280 HDR Oui Oui Vision nocturne IR, 20 pieds IR, 10 pieds Stockage local Non Oui, 3 heures Enregistrement continu Non Non Haut-parleur Oui Oui Microphone Oui Oui Sirène Oui Non Carillon requis Non Non Alertes intelligentes Oui Oui Reconnaissance de personne/visage Oui Oui Détection de colis Oui Oui Zones de mouvement Oui Oui Réponses prédéfinies Oui Oui Compatibilité intelligente Alexa, Assistant Google Assistant Google

Comme vous pouvez le voir, la sonnette Nest et la sonnette Arlo Essential ont beaucoup en commun. Les deux sonnettes prennent en charge toutes les agrafes de protection des colis, pour commencer : audio bidirectionnel, notifications, vision nocturne et intégration à la maison intelligente. L’installation est également incroyable car les deux batteries de sport vous permettent de les placer à peu près n’importe où, et elles durent jusqu’à six mois avec une charge.

Les deux sonnettes vidéo sont également résistantes aux intempéries, ce qui les protège des éléments de la nature tout au long de l’année. De plus, les deux sonnettes offrent une connectivité Wi-Fi sans hub, ce qui signifie que vous pouvez les ajouter à votre réseau domestique sans ajouter un autre hub intelligent à gérer. Bien sûr, les spécifications techniques ne racontent pas toujours toute l’histoire, alors plongeons-nous dans ce qui rend chaque sonnette unique.

Arlo Essential Doorbell vs Nest Doorbell : différences de conception

Source : Arlo

Ne faites pas d’erreur à ce sujet; ni la sonnette Nest ni la sonnette sans fil Arlo Essential ne feront croire à qui que ce soit qu’aucune caméra ne regarde. Cependant, les deux sonnettes offrent les dernières tendances en matière de design qui les distinguent un peu moins que les sonnettes vidéo du passé avec des cadres modernes et élégants.

La Nest Doorbell est un peu plus déco que l’Arlo Essential Doorbell car elle est disponible dans un total de quatre options de couleurs.

La Nest Doorbell est un peu plus déco que l’Arlo Essential Doorbell car elle est disponible dans un total de quatre options de couleurs. Bien qu’il y ait plus d’une couleur au choix, les quatre finitions Nest – ivoire, lin, cendre et neige, sont subtiles et pas trop flashy. Pendant ce temps, l’Arlo Essential Doorbell est disponible en seulement deux finitions : noir et blanc. Mis à part les finitions, il n’y a pas beaucoup de différences visuelles significatives entre les deux. À l’intérieur cependant, quelque chose que vous ne pouvez pas voir est l’inclusion d’une sirène dans la sonnette d’Arlo, que vous pouvez déclencher manuellement à tout moment.

Comme mentionné précédemment, l’Arlo Essentials Doorbell et la Nest Doorbell prennent en charge les options filaires et sans fil. La voie sans fil vous offre une flexibilité de montage supplémentaire car vous pouvez l’installer n’importe où pour une vue optimale ou la plus grande commodité.

L’utilisation sans fil introduit certains compromis à prendre en compte : la gestion de la batterie et la compatibilité du carillon. Pour la plupart, charger l’une ou l’autre des sonnettes n’est pas une épreuve énorme, car elles peuvent toutes les deux durer des mois avant d’avoir besoin d’un complément. Cependant, la partie carillon peut être un problème, car sans être câblé, vous devrez dépendre de votre téléphone ou d’un haut-parleur intelligent pour vous avertir lorsque quelqu’un est à la porte. La bonne chose est que vous pouvez toujours câbler l’un ou l’autre à tout moment – si votre maison dispose du câblage, du transformateur et du carillon compatibles appropriés.

Arlo Essential Doorbell vs Nest Doorbell : vidéo et enregistrement

Source : Arlo

Les aspects les plus importants à considérer lors du choix d’une sonnette vidéo sont la qualité vidéo et les capacités d’enregistrement. La Nest Doorbell et l’Arlo Essential Doorbell ne sont pas en reste dans ce département. Ils prennent tous les deux en charge la vidéo de qualité HD avec prise en charge du HDR, bien qu’avec des résolutions et des rapports d’aspect différents.

Techniquement, la sonnette d’Arlo devrait produire une meilleure image globale avec une résolution de 1536 x 1536 par rapport à la résolution de la Nest Doorbell de 960 x 1280. Pourtant, vous aurez du mal à faire la différence, surtout lorsque vous regardez au téléphone. Le champ de vision est l’endroit où vous verrez la différence, avec la sonnette Arlo Essential ayant un champ de vision plus large de 180 degrés et un rapport d’aspect carré 1:1 qui vous permet de voir plus de surface que la vue 3:4 et 145 degrés de la Nest Doorbell Champ de vision.

Source : Google

Lorsqu’il s’agit de stocker des enregistrements, les deux sonnettes s’appuient sur des services cloud. Aucune des deux sonnettes ne fonctionne avec des services tels que Dropbox, des NVR locaux ou des serveurs FTP. Par conséquent, pour profiter de toute l’expérience de sécurité, vous devrez payer une petite redevance mensuelle. Le service Nest Aware, à partir de 6 $ pour 30 jours d’événements avec un nombre illimité de caméras et de sonnettes, va jusqu’à 12 $ pour 60 jours.

Les plans de service pour la sonnette Arlo Essential sont un peu plus compliqués, avec plusieurs niveaux et des prix variables en fonction du nombre de caméras. Le forfait de base Arlo Secure commence à 2,99 $ par mois pour une seule caméra, ce qui vous rapporte 30 jours d’historique glissant et 9,99 $ pour le même avec un nombre illimité de caméras. Le plan Arlo Secure Plus, au prix de 14,99 $ par mois, ajoute une réponse d’urgence, qui vous permet d’utiliser l’emplacement de votre sonnette pour informer les autorités de tout problème potentiel et des caméras illimitées.

Arlo Essential Doorbell vs Nest Doorbell : fonctionnalités intelligentes et intégration de la maison intelligente

Source : Google

Outre le stockage en nuage, les deux plans d’abonnement à la sonnette incluent des alertes intelligentes et des options de sécurité supplémentaires. En tirant parti de la puissance du cloud, les deux sonnettes utilisent l’analyse d’image pour déterminer qui – ou ce qui se trouve dans leur champ de vision, vous permettant de définir des préférences de notification qui filtrent les véhicules ou les animaux domestiques. L’analyse d’image peut également déterminer quand un colis arrive et envoyer une notification personnalisée en conséquence.

Les plans de service Arlo Secure incluent également quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires que vous n’obtenez pas avec la Nest Doorbell. L’un d’eux est la fonction d’intervention d’urgence qui permet d’accéder en un clic à la police, aux pompiers ou aux ambulanciers. Un autre est la détection d’alarme de fumée et de monoxyde de carbone, bien qu’elle soit plus adaptée aux caméras intérieures, à moins que les alarmes de votre maison ne soient suffisamment fortes pour atteindre la sonnette à l’extérieur.

La Nest Doorbell fonctionne bien avec les téléphones Android, les Chromecasts et les assistants vocaux de Google.

Une autre chose à considérer est l’expérience de l’application et l’intégration de la maison intelligente avec les deux sonnettes vidéo. La Nest Doorbell fonctionne bien avec les téléphones Android, les Chromecasts et les assistants vocaux de Google. Grâce à l’intégration directe, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un moniteur grand écran pour votre sonnette, ou vous pouvez recevoir des alertes envoyées directement sur l’écran de votre Nest Hub, ce qui permet de répondre ou de visualiser rapidement les événements.

La sonnette vidéo sans fil Arlo Essential, quant à elle, adopte une approche plus agnostique en travaillant avec Google Assistant et Alexa d’Amazon. Travailler avec plusieurs plates-formes signifie afficher votre flux de sonnette Arlo sur une plus grande variété d’appareils comme un Echo Show ou Nest Hub, mais cela nécessite une configuration supplémentaire. Une dernière chose à noter est que ni l’un ni l’autre ne fonctionne avec HomeKit d’Apple. Si vous souhaitez une option que vous pouvez gérer dans l’application iOS Home, vous aurez besoin d’une solution telle que l’Arlo Video Doorbell filaire d’origine.

Arlo Essential Doorbell vs Nest Doorbell : que devriez-vous acheter ?

Source : Arlo

La surveillance des livraisons étant l’une des principales raisons d’acheter une sonnette vidéo, la Nest Doorbell a notre choix dans cette bataille des protecteurs de porche. La capacité de la Nest Doorbell à enregistrer des vidéos jusqu’à trois heures, même lorsque le Wi-Fi est en panne, garantit que vous aurez toujours des images d’un vol potentiel disponibles. De plus, le fait qu’il soit accessible gratuitement sans abonnement est la cerise sur le gâteau.

Si vous appréciez la flexibilité dans votre choix de téléphone ou d’appareils dans votre maison, nous vous recommandons d’opter pour la sonnette vidéo sans fil Arlo Essential. La sonnette d’Arlo offre presque le même niveau d’intégration avec les assistants vocaux et les plates-formes de maison intelligente, afin que vous puissiez voir et répondre aux visiteurs depuis tous vos appareils existants. De plus, si jamais vous décidez de changer les choses, vous pouvez être assuré que vous pourrez toujours recevoir des alertes et surveiller votre porte d’entrée.

Une sécurité indispensable

Sonnette vidéo Arlo Essential sans fil

Un peu plus souple, mais aussi un peu plus limité

La sonnette vidéo sans fil Arlo Essential protège vos précieux colis avec des visuels HDR, des alertes intelligentes, une sirène intégrée et la compatibilité Alexa et Google Assistant. Seul problème ? La plupart des fonctionnalités intelligentes et des capacités d’enregistrement nécessitent un abonnement.

Le meilleur nid

Sonnette Nest (batterie)

Une sonnette avec une sauvegarde, un plan de sauvegarde

La Nest Doorbell (batterie) de Google garde un œil sur votre porte d’entrée avec ou sans connexion Internet, grâce à la fonction d’enregistrement local de trois heures. Une longue durée de vie de la batterie de six mois, des options d’alimentation double et des images HDR ne sont que quelques-uns des nombreux points forts de la dernière et la meilleure sonnette Nest.

