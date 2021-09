Sonny Martínez : “Je suis satisfait malgré l’injustice contre Hatton. J’aimerais faire le championnat d’Espagne”

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Espagnol d’origine uruguayenne Sonny Martinez (2-5, 0 KO) s’est fait connaître samedi dernier lors de la grande soirée de Matchroom après la boxe, et (de l’avis de beaucoup, mais pas de l’arbitre) l’emporte sur Campbell Hatton. Pour cela, ESPABOX Il l’a contacté pour voir ses sentiments après son retour en Espagne.

« Satisfait, malgré le résultat, du retentissement que cela a eu. Je suis sorti bien debout en arrière-plan », nous reçoit, pour nous répondre pourquoi il a eu une carrière avec tant de hauts et de bas depuis le début : «Après une trentaine de combats amateurs, avec quelques succès dans la Communauté valencienne, j’ai fait mes débuts professionnels en 2014, directement à six tours, mais, après un an et un pic d’activité et de motivation, ils ne savaient pas comment me prendre au début de ma carrière, je n’avais pas de promoteur qui faisait ressortir le meilleur de moi. Ils m’ont toujours fait sortir, et plusieurs fois j’ai gagné et ils ne l’ont pas reconnu, ce qui m’a conduit au désenchantement et à perdre ma volonté ».

Cependant, la pandémie nous a renvoyé Sonny Martínez pour la boxe en raison d’autres circonstances : « J’ai eu mon fils, et c’est ce qui m’a motivé à revenir vers lui et essayer d’obtenir quelque chose, maintenant j’ai aussi une super équipe derrière moi, je vais me serrer et donner tout ce que je peux pour réussir en boxe. Toni Alcañiz est maintenant mon entraîneur et il n’a rien à voir avec ce qui précède, à part son expérience, nous avons eu beaucoup de sentiments dès le premier instant. Je vais passer la sixième vitesse pour essayer d’avoir un avenir, mais il ne faut pas oublier que la boxe demande beaucoup de temps, surtout dans un pays comme le nôtre, et on enlève aussi ça à la famille.

À propos de l’événement Matchroom Boxing qu’il vient de vivre, il se souvient comment l’opportunité de remplacer Izan Durá s’est présentée : « J’ai été prévenu quinze jours à l’avance d’un problème avec Durá, et j’avais un engagement à Sedaví, et le promoteur l’a compris. Ricky Hatton a voulu voir des vidéos de moi avant de donner son accord, de me voir quelques jours et de me confirmer comme rival dans la semaine du combat. Nous avons dit non, que s’ils voulaient y aller, mais sans attendre de savoir, j’ai fermé Instagram et tout pour qu’ils ne sachent rien de moi, mais à la fin cette pression a heureusement fonctionné et ils l’ont confirmé, sûrement après avoir vu mon dossier » . À propos de votre séjour là-bas, partagez-le «J’ai été avec Usyk, Lomachenko, David Diamante, Michael Buffer… prendre le petit déjeuner et le déjeuner à côté, et psychologiquement tu essaies de ne pas oublier tout ça. Toutes les caméras, les lumières et les trucs là-bas sont incroyables. »

La sortie de Martinez sur le ring n’a pas été placide, puisqu’il partage un secret avec nous : “La stratégie était très claire, nous avions vu plusieurs fois les trois combats de Hatton, et nous voulions attendre qu’il se fatigue, et ça s’est bien passé, j’avais juste besoin d’une petite touche pour l’assommer et ils devaient me donner un gagnant . Je vais avouer que lorsqu’ils ont éliminé Lénine Castillo au deuxième tour, chose à laquelle nous n’avions pas pensé, nous étions en train de finir de bander ma main gauche ; Ils sont venus en courant en criant au vestiaire que nous nous battions dans vingt minutes, et nous avons dû nous dépêcher et je suis parti presque sans m’échauffer. Malgré cela, je me sentais très à l’aise, je voulais être en sécurité et calme mentalement, en essayant de le sortir du combat en levant les bras et je pense que j’ai réussi dans une large mesure ». A propos du verdict, « J’ai souri, comme maintenant quand vous me demandez, car je savais qu’il était impossible de gagner aux points, je sais où j’allais et je suis réaliste. C’est triste à dire, mais la boxe est comme ça ; Cela ne m’a pas fait de mal, car au final c’est à prévoir ».

Sonny Martínez regarde vers l’avenir, comme il nous l’a déjà souligné : « Il y a un projet, nous voulions égaliser le record pour pouvoir jouer le Championnat d’Espagne, ce qui est encore l’idée, mais nous ne pouvions pas rejeter une opportunité comme ce combat. Le titre national est l’objectif, et puis c’est parti pour plus de choses.

L’interview est visible en vidéo à partir de 22h45 en cliquant ici.