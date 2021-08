Sonoma Biotherapeutics lève 265 millions de dollars pour faire progresser les thérapies contre les maladies inflammatoires auto-immunes

in

Le pipeline Sonoma Biotherapeutics (PR, polyarthrite rhumatoïde ; MII, maladie intestinale de l’intestin ; DT1, diabète de type 1. Sonoma Image)

Sonoma Biotherapeutics, société de biotechnologie préclinique basée à Seattle et au sud de San-Francisco, a levé 265 millions de dollars de nouveaux financements, a annoncé mercredi la société.

Le financement sera utilisé pour faire avancer ses programmes visant à traiter les maladies auto-immunes et inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde et le diabète de type 1.

L’approche de l’entreprise consiste à concevoir un type particulier de cellule immunitaire, une cellule T régulatrice, afin d’améliorer son potentiel thérapeutique. De telles cellules peuvent apaiser un système immunitaire hyperactif, atténuant ainsi les symptômes de la maladie. En ajoutant un CAR (récepteur antigénique chimérique), les chercheurs peuvent également cibler les cellules au bon endroit dans le corps, où elles sont activées dans le tissu enflammé.

« L’idée est que nous retirons des cellules du corps des patients, et nous les manipulons et les remettons dans les patients », a déclaré le PDG et président Jeff Bluestone, dans une vidéo, « Donc les cellules deviennent une thérapie, elles devenir le médicament.

Jeff Bluestone, PDG de Sonoma Biotherapeutics. (Photo Sonoma)

Bluestone était auparavant à la tête du Parker Institute for Cancer Immunotherapy et a fondé la société en 2019 avec les chercheurs en cellules immunitaires Alexander Rudensky, Fred Ramsdell et Qizhi Tang.

Le produit de cellules CAR T réglementaire le plus avancé de la société est en cours de développement pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui ne répondent pas aux thérapies actuelles. La société prévoit de soumettre une demande de nouveau médicament expérimental à la Food and Drug Administration des États-Unis d’ici le milieu de 2022, une étape clé vers un essai clinique.

Sonoma développe également un agent biologique pour le diabète de type 1 qui épuise les cellules auto-immunes actives et aide à désarmer l’environnement immunitaire hostile dans le corps. Cet agent pourrait potentiellement être utilisé seul ou avec les cellules T régulatrices modifiées de la société. La société espère lancer des essais cliniques avec cet agent d’ici la fin de cette année, selon un porte-parole.

Le nouveau financement sera utilisé pour faire progresser ces programmes vers des essais cliniques et renforcer les capacités de fabrication de l’entreprise. La société développe également d’autres thérapies potentielles contre une gamme de conditions, y compris la maladie de Crohn.

Sonoma compte actuellement environ 50 employés, avec des bureaux et des laboratoires à Seattle et à son siège social à South San Francisco. L’entreprise prévoit de maintenir les deux sites et d’étendre à 75 employés d’ici la fin de l’année, avec une croissance supplémentaire prévue au-delà.

L’exploitation des cellules T régulatrices en tant que thérapies a été étudiée pendant des années dans les laboratoires universitaires, mais dernièrement, le concept a formé la base de plusieurs startups. Sangamo Therapeutics, basée à Brisbane, en Californie, devrait lancer un essai clinique plus tard cette année pour tester les cellules CAR T réglementaires chez des patients ayant subi une greffe de rein, selon un rapport publié dans Nature.

Parmi les autres startups dans le domaine, citons GentiBio, basée à Boston, qui est présente à Seattle. Les co-fondateurs de GentiBio comprennent David Rawlings, scientifique du Seattle Children’s Research Institute, Jane Buckner, présidente du Benaroya Research Institute de Seattle et Andrew Scharenberg, PDG de la société de thérapie cellulaire Umoja Biopharma basée à Seattle.

Le nouveau cycle de série B, sursouscrit, à Sonoma s’appuie sur deux précédents cycles de série A qui, ensemble, ont permis de collecter 70 millions de dollars. Le nouveau cycle est dirigé par Ally Bridge Group. Parmi les autres investisseurs de ce cycle figurent GV, ARCH Venture Partners, Casdin Capital, Vertex Ventures HC, 8 VC, Frazier Healthcare Partners et JDRF T1D, un fonds de philanthropie de risque axé sur les maladies.