Sonoma Raceway Plus NASCAR équivaut à un pur plaisir de course – RedState ⋆ 10z viral

Ce week-end, NASCAR renouvelle sa visite annuelle à Sonoma Raceway, situé dans la région de Napa Valley de la région de la baie de San Francisco, C pour le Toyota/Save Mart 350. Il s’agit de la seule visite de NASCAR en Californie cette année, en tant qu’Auto Club Speedway in Southern La Californie a choisi de ne pas accueillir de course.

NASCAR et les parcours routiers étaient auparavant un mélange difficile, de nombreux conducteurs se sentant complètement perdus à l’idée de tourner à droite comme à gauche. Il n’était pas rare de voir des équipes de niveau intermédiaire et inférieur employer des « sonneries de parcours sur route » chaque fois qu’un parcours sur route apparaissait sur le programme, le terme s’appliquant aux spécialistes des parcours sur route bien que dans d’autres séries de courses qui, en théorie, donneraient un meilleur résultat que le pilote régulier de l’équipe. Cela a été abandonné ces dernières années, alors même que les niveaux d’agressivité sur piste ont augmenté au point où maintenant on voit autant de coups à l’ancienne que c’est le cas sur une courte piste. Sonoma est peut-être au cœur du pays du vin, mais l’action de course est un pur clair de lune.

Sonoma était l’une des pistes les plus délabrées du circuit. À quel point je me souviens de la première fois que j’ai visité l’installation et à quel point, euh, j’étais ravi de découvrir que la passerelle traversant la piste était une vieille – et je veux dire une vieille – remorque de camion avec à peu près la seule chose qui empêchait le sol de se désintégrer était le termites se tenant la main. Il y a quelques années, les propriétaires de piste ont versé de l’argent dans tous les domaines, le résultat final étant une belle installation avec des installations tout aussi belles pour que les équipes puissent travailler sur leurs voitures. Le seul regret à propos de Sonoma est qu’au moment où NASCAR se rend en juin, l’herbe entourant la piste est morte, car si la course avait lieu au printemps, ce serait au milieu de collines verdoyantes et douces.

En raison de la disposition et de la taille du parcours, il n’y a pas un seul point de vue où un fan peut voir l’ensemble du parcours. La plupart se rassemblent en vue du virage onze, le dernier virage avant la ligne de départ/d’arrivée, car c’est l’endroit où se déroule le plus d’action. Les pilotes peuvent et essaient chaque tour à leur disposition à l’approche de ce filou à 180°, que ce soit en coupant à l’intérieur d’un concurrent, en prenant la ligne extérieure et en essayant de forcer l’autre pilote à se garer afin d’éviter une collision, ou en prenant le coin sur deux roues. D’accord, peut-être pas ce dernier, bien que si vous avez regardé quelques courses à Sonoma, vous jureriez avoir vu cela se produire.

À l’heure actuelle, le roi des courses sur route NASCAR est le champion en titre de la série Chase Elliott, ayant remporté cinq des six dernières courses sur route de la série. Cependant, il n’a jamais gagné à Sonoma. Martin Truex Jr. a remporté les deux dernières courses de la série Cup sur la piste en 2018 et 2019 (la course de l’année dernière a été annulée en raison d’une reprogrammation imposée par COVID). Elliott partira à l’extérieur de la première ligne ce week-end, son coéquipier Kyle Larson détenant la pole position.

Le nombre maximum de sièges disponibles – enfin, des places pour s’asseoir de toute façon, car à part la tribune principale sur la ligne de départ/d’arrivée, les places assises sont des parpaings et des terrasses en terre battue – ont été vendus pour l’événement, ce qui n’est pas surprenant. Selon les rumeurs, il y a de la vie dans la région de la baie de San Francisco en dehors des trois grandes villes (San Francisco, Oakland et San Jose), en grande partie composée de gens étonnamment normaux qui aiment leur course automobile. La course attire également des fans du nord-ouest du Pacifique, car il s’agit de la course la plus proche de chez eux toute l’année, ont déclaré les fans ayant effectué leur randonnée annuelle vers le sud dans leurs camping-cars avec des drapeaux de course flottants.

Malgré les manigances de garage impliquant Bubba Wallace, NASCAR reste le sport le plus pro-américain, avec des invocations avant la course, des survols militaires et une participation garantie à 100% pour l’hymne national. Cette course est le moment idéal, si vous n’êtes pas déjà un fan de NASCAR, pour vous connecter et voir ce que vous avez manqué. A savoir, beaucoup.