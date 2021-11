Sonos ajoute enfin la prise en charge audio DTS à sa gamme de cinéma maison

La dernière mise à jour de Sonos contient de grandes nouvelles pour les fans de son surround : l’ajout de la prise en charge audio DTS pour ses haut-parleurs de cinéma maison. Ceux-ci incluent non seulement des haut-parleurs plus récents comme le Beam et l’Arc de deuxième génération, mais également des appareils plus anciens comme le Beam de première génération, la Playbar et la Playbase. Même le Sonos Amp se lance dans l’action DTS.

Pour ceux qui ne connaissent pas le cauchemar technique qu’est l’audio home cinéma, le DTS est un format de son surround rival du Dolby Digital. Ainsi, la prise en charge du DTS signifie que les utilisateurs de Sonos peuvent bénéficier du son surround sur davantage de sources, comme les disques Blu-ray qui utilisent le format DTS. La sortie de la mise à jour intervient une semaine après que Disney a annoncé que la prise en charge audio DTS sera bientôt disponible sur son service de streaming Disney Plus.

Un badge « DTS Surround 5.1 » apparaît lors de la lecture d’un son compatible. Image : u/No_Author_4413

Les utilisateurs de Reddit qui ont essayé la fonctionnalité rapportent que Sonos ne semble prendre en charge que le DTS Digital Surround standard, vous ne pourrez donc pas tirer le meilleur parti des sources qui utilisent les formats DTS-HD et DTS:X les plus spécifiques. Si vous essayez de lire DTS-HD, il semblerait qu’il s’agisse d’un DTS normal. L’application Sonos affiche un petit badge « DTS Surround 5.1 » lorsqu’un système de haut-parleurs lit le format.

D’autres problèmes auxquels vous devrez peut-être faire attention sont de savoir si votre téléviseur prend en charge l’audio DTS. Les téléviseurs OLED CX et C1 populaires de LG, par exemple, ne prennent pas en charge le DTS, ce qui signifie que vous rencontrerez des problèmes si vous leur transmettez l’audio DTS via HDMI. L’envoi audio directement depuis une source externe vers votre équipement Sonos devrait cependant fonctionner.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités introduites dans le cadre de la mise à jour 13.4, citons un nouveau mode Économiseur de batterie pour les produits portables Sonos comme le Roam qui, lorsqu’il est activé, éteindra automatiquement le haut-parleur après 30 minutes pour préserver la durée de vie de la batterie. Par défaut, il passe actuellement en mode veille à faible consommation d’énergie. L’écran Lecture en cours de l’application Sonos sur iOS comprend un nouveau raccourci pour accéder aux paramètres d’égalisation et un nouveau badge HD qui apparaîtra lors de la lecture d’un « audio de meilleure qualité ».