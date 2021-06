Sonos appelle à la réglementation des grandes technologies et critique le projet d’Apple d’ouvrir Siri à des tiers utilisant HomePod

La dernière audience antitrust des grandes technologies est tenue par les législateurs américains aujourd’hui et Sonos est la principale partie à témoigner. De nombreuses préoccupations antitrust de l’entreprise tournent autour de Google et d’Amazon, mais le directeur juridique de Sonos a également évoqué ses problèmes avec Apple dans son témoignage.

Nous avons vu pour la dernière fois Tile, Spotify et d’autres encore témoigner devant le sous-comité du Congrès américain sur la politique de la concurrence, les lois antitrust et les droits des consommateurs lors d’une audience en avril. Les avocats d’Apple et de Google ont également rejoint.

L’audience d’aujourd’hui intitulée « Protéger la concurrence et l’innovation dans les technologies domestiques » comprend Sonos partageant ses préoccupations avec Amazon et Google présentant leurs cas. Apple n’étant pas un élément central de cette audience, il n’a pas envoyé de représentant. Cependant, cela ne veut pas dire que Sonos ne partage pas certaines inquiétudes quant à la façon dont Apple gère ses activités Siri et HomeKit.

Au début, le directeur juridique de Sonos, Eddie Lazarus, a partagé l’ouverture de la plate-forme comme la clé de son succès par rapport à “une expérience de jardin clos”.

Notre succès repose en grande partie sur l’élévation de l’idée d’une plate-forme ouverte facilitant le choix du consommateur plutôt que sur une expérience de jardin clos. Les clients Sonos peuvent choisir le contenu audio à lire sur nos systèmes parmi plus de 100 services de streaming, tels que Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Amazon Music et YouTube Music de Google. Ils peuvent également choisir entre l’un des deux principaux assistants vocaux, Alexa d’Amazon et Google Assistant. De plus, nous fournissons ces services en mettant fortement l’accent sur la qualité et la confidentialité, en nous concentrant sur l’utilisation des données des clients pour améliorer leur expérience plutôt que sur une monétisation agressive.

Lazarus a poursuivi en disant que “la bataille pour l’avenir de la maison intelligente est à nos portes, et nous nous félicitons vivement de l’attention de ce comité, car le Congrès peut jouer un rôle extrêmement salutaire pour déterminer à quoi ressemblera cet avenir”.

Sonos dit qu’il voit deux scénarios sur la façon dont cet avenir se déroulera :

Nous voyons deux futurs possibles pour la maison intelligente. Dans le premier scénario – résultant de la trajectoire actuelle sur laquelle nous nous trouvons – chaque maison intelligente sera contrôlée par l’une des quelques sociétés dominantes, Google, Amazon, ou peut-être Apple ou Facebook s’y inséreront également. Ces mastodontes exerceront un contrôle écrasant sur la direction de l’innovation et sur les nouvelles idées mises sur le marché, reproduisant en fin de compte une structure de marché qui, selon l’histoire, inhibe l’innovation et la concurrence. Le choix des consommateurs s’affaiblira également. Les consommateurs se retrouveront canalisés dans les écosystèmes cloisonnés d’un Google ou d’un Amazon dans une dynamique auto-renforçante de domination alimentée par le réseau. Dans un scénario alternatif, réorganiser la loi antitrust et le niveau d’application et élargir les règles du jeu. Le deuxième avenir est celui dans lequel des entreprises comme Sonos et d’innombrables autres innovent et proposent de nouvelles expériences aux clients. Une multitude d’entreprises rivaliseront en fonction des mérites de leurs produits et services, les meilleures idées se hissant au sommet. Les consommateurs bénéficieront d’un plus grand choix non seulement pour choisir des alternatives aux systèmes fournis par les entreprises dominantes, mais aussi pour mélanger et assortir de manière transparente leurs offres et d’autres. Nous pensons que le Congrès a un rôle vital à jouer dans la détermination de l’avenir que nous créons. En raison de forts effets de réseau, les marchés technologiques peuvent basculer rapidement. Le temps presse donc.

Alors que Sonos met en avant Amazon et Google comme ses plus grandes préoccupations, il n’a pas laissé de côté Apple. Au-delà de l’inquiétude générale concernant la domination d’Apple sur le marché de la maison intelligente aux côtés des autres géants de la technologie, Sonos a appelé son écosystème étroitement contrôlé – en particulier comment il met Siri à la disposition de tiers via HomePod, ce qui, selon lui, inclut des problèmes d’« interopérabilité » et un possible conflit d’intérêts.

Google n’est pas non plus le seul à limiter l’interopérabilité. Prenez l’annonce d’Apple selon laquelle il accordera désormais une licence à Siri à des tiers dans la maison intelligente. Comme indiqué dans The Verge, Apple n’accordera de licence à Siri qu’aux entreprises qui utilisent le HomePod comme hub central pour se connecter à Siri. Ainsi, Apple conditionne l’interopérabilité avec Siri à ce que les entreprises placent un produit Apple compétitif à côté du leur.

Sonos a également déclaré que la nouvelle norme de maison intelligente Matter n’est pas utile pour uniformiser les règles du jeu :

D’après ce que je comprends, la matière standard sur laquelle travaille est essentiellement une créature du code de Google et d’Apple. Ce n’est guère une formule pour une concurrence loyale ou une invention plus créative. C’est une formule pour enraciner davantage la domination de quelques-uns.

En conclusion, Lazarus de Sonos a exhorté les législateurs américains à « agir rapidement » :

Nous exhortons le Congrès à agir rapidement. L’entrepreneuriat est en danger et les investisseurs en capital-risque répugnent à investir dans des startups qui s’approchent trop près de la « zone d’élimination » des plateformes dominantes, tout en injectant de l’argent dans des entreprises qui ont une chance d’être acquises par ces plateformes. Les gardiens contrôlent déjà des secteurs importants de l’économie, et nous risquons gravement qu’ils étendent leurs monopoles existants. De nombreuses autres entreprises ont souffert du comportement anticoncurrentiel de ces plateformes. Mais beaucoup ont trop peur des représailles pour s’exprimer. Nous espérons qu’en élevant la voix, nous attirerons l’attention sur la nécessité de soutenir l’innovation en Amérique. Merci pour votre considération.

Notamment, la nouvelle loi américaine sur le choix et l’innovation vient d’être officiellement dévoilée (anciennement la Ending Platform Monopolies Act) et si elle est adoptée, elle pourrait introduire une réglementation sérieuse sur Apple, Google, Amazon et Facebook.

