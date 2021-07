Sonos arrive officiellement en Inde, partenaire Luxury Personified pour la distribution et le support technique

Le Sonos Move est disponible pour Rs 43 999.

Sonos, dont le siège est à Santa Barbara, en Californie, a « officiellement » fait une incursion sur le marché indien en partenariat avec Luxury Personified. La filiale de Sun Group sera le seul distributeur des produits Sonos en Inde dans le cadre de l’accord. Luxury Personified a déclaré dans un communiqué de presse qu’il fournirait également un support technique aux clients et utilisateurs finaux de Sonos en Inde.

Les produits Sonos seront vendus en ligne ainsi que hors ligne. En ligne, le portfolio sera accessible sur trysonos.in. Le site Web est maintenant en ligne avec le catalogue qui comprend tout, des portables comme le Sonos Move aux barres de son comme le Sonos Arc aux haut-parleurs haute fidélité comme le Sonos Five. Le site Web répertorie également les « ensembles » de haut-parleurs et les accessoires tels que les étagères murales pour les monter. Comme on pouvait s’y attendre, c’est également une passerelle pour localiser votre distributeur hors ligne le plus proche. Fondamentalement, c’est un guichet unique pour tout ce qui concerne Sonos en Inde.

“L’Inde est devenue une plaque tournante mondiale et les consommateurs ont une plus grande visibilité et comprennent mieux les aspects techniques du produit”, a déclaré Kush Malik, directeur de Luxury Personified, ajoutant “Avec le lancement de Sonos en Inde, nous espérons rassembler les gens pour partager des expériences et rechercher notre culture à travers nos offres de produits, nos partenariats et nos efforts d’entreprise.

En tant que marque, Sonos n’a pas besoin d’être présenté. La marque est synonyme d’audio haut de gamme, souvent associé à une assistance intelligente – alias des haut-parleurs intelligents – à des prix raisonnables, même si dans l’âme, c’est une marque premium. Plus que tout, Sonos est connu pour ses prouesses audio et son ingénierie réfléchie. C’est également la même marque qui a poursuivi Google à plusieurs reprises pour violation présumée du droit d’auteur, en utilisant sa technologie brevetée dans ses produits Nest et Chromecast sans autorisation ni crédit.

Jusqu’à présent, les acheteurs en Inde devaient rechercher des importations ou acheter ses produits à des vendeurs tiers sur des sites Web comme Amazon. Cela signifie qu’ils manquaient d’assistance et de garantie. Ils ont également dû payer des prix exorbitants pour posséder l’un de ses produits audio. Tout cela change avec l’entrée officielle de la marque sur le marché indien.

Un Sonos One, qui est un haut-parleur intelligent d’entrée de gamme, coûtera Rs 21 990. Le Sonos Move est disponible pour Rs 43 999. L’Arc Sonos pour Rs 87 999. Etc., etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.