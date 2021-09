Sonos augmente les prix au milieu de la crise de la chaîne d’approvisionnement – jusqu’à 100 $ de plus

in

Crédit photo : Jako Janse van Rensburg

Sonos augmente les prix de bon nombre de ses haut-parleurs en raison de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement.

La hausse des prix concerne une large gamme de produits Sonos, de 10 $ à 100 $. Le Sonos Roam reçoit une modeste augmentation de 10 $, tandis que la barre de son Sonos Arc coûtera 100 $ de plus. Sonos affirme que les augmentations de prix tiennent une promesse faite aux investisseurs.

Au cours de cet appel de résultats, Sonos a déclaré que l’offre et la demande déterminent sa stratégie d’augmentation des prix. Sonos dit qu’il évalue toujours la dynamique du marché, y compris la demande, la chaîne d’approvisionnement, les coûts des composants et le paysage concurrentiel. La pénurie mondiale de puces affecte de nombreux secteurs, ce qui rend difficile la construction de nouvelles voitures, consoles de jeux et même de haut-parleurs intelligents.

La pénurie mondiale de puces a un impact sur Sonos, forçant le fabricant d’enceintes haut de gamme à augmenter les prix.

Augmentation du prix des enceintes Sonos – Septembre 2021

Voici un aperçu des nouveaux prix de la gamme de produits actuelle de Sonos. Il convient de noter que tous les produits n’ont pas connu une hausse de prix. Les SKU Sonos Move, Port et Boost resteront au même prix. Le Sonos Arc a connu l’augmentation la plus chère à 100 $ de plus par rapport à son prix de lancement.

Une – était de 199 $ (maintenant 219 $) = + 20 $Un SL – était de 179 $ (maintenant 199 $) = +20 $Cinq – était de 499 $ (maintenant 549 $) = + 50 $Errer – était de 169 $ (maintenant 179 $) = +10 $Se déplacer – était de 399 $ (maintenant 399 $) = 0 $Arc – était de 799 $ (maintenant 899 $) = + 100 $Sous – était de 699 $ (maintenant 749 $) = + 50 $Port – était de 449 $ (maintenant 449 $) = 0 $Ampli – était de 649 $ (maintenant 699 $) = + 50 $Renforcer – était de 99 $ (maintenant 99 $) = 0 $

La pénurie mondiale de puces est due en grande partie à la façon dont l’utilisation des consommateurs a changé pendant la pandémie. La production a été arrêtée pendant plusieurs semaines, mais le travail à domicile a monté en flèche à travers le monde. Soudain, tout le monde a besoin de nouveaux ordinateurs portables, imprimantes, appareils photo et appareils électroniques grand public. Même les équipements d’exercice et les congélateurs utilisent des puces électroniques.

Je ne serais pas surpris de voir Google et Amazon augmenter également les prix de leurs haut-parleurs intelligents. Bien qu’ils soient suffisamment importants pour subventionner leurs ventes de matériel dans l’espoir de vous intégrer à l’écosystème, la pénurie de puces devrait durer jusqu’en 2023.

Il peut y avoir des augmentations de prix dans divers secteurs pour absorber les nouveaux coûts de production d’équipements complexes. Nous avons également vu les prix augmenter chez les fabricants d’instruments comme Fender. Fender a vu sa production par heure et par homme réduite, ce qui a provoqué une hausse des prix de ses instruments et amplis en février 2021.