Sonos augmente les prix de ses haut-parleurs et barres de son jusqu’à 100 $

Si vous envisagez d’acheter un haut-parleur Sonos, vous voudrez peut-être le faire ce week-end. Vendredi, Sonos a annoncé des prix plus élevés pour la majorité de ses produits les plus populaires. Lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats, la directrice financière de Sonos, Brittany Bagley, a expliqué que l’offre et la demande ont contribué à la décision de l’entreprise d’augmenter les prix. Sonos dit que bien que la demande pour ses produits reste élevée, l’entreprise a dû lutter contre les contraintes d’approvisionnement pour répondre à cette demande.

Sonos a fourni des éclaircissements à The Verge dans une déclaration vendredi. Sonos déclare qu’il “évalue toujours la dynamique du marché – y compris la demande, la chaîne d’approvisionnement, les coûts des composants et le paysage concurrentiel”. Comme le note The Verge, leur déclaration semble suggérer que la pénurie de puces a un effet sur la production de l’entreprise. La pénurie de puces durera probablement jusqu’à l’année prochaine, et donc des prix plus élevés pourraient être là pour rester. Attendez-vous à d’autres mouvements comme celui-ci dans les mois à venir.

Les prix des enceintes et des barres de son Sonos augmentent

Voici toutes les augmentations de prix que Sonos prévoit d’introduire le 12 septembre 2021 :

Une: 199,00 $ à 219,00 $ (augmentation de 20,00 $)

Un SL: 179,00 $ à 199,00 $ (augmentation de 20,00 $)

Cinq: 499,00 $ à 549,00 $ (augmentation de 50,00 $)

Errer: 169,00 $ à 179,00 $ (augmentation de 10,00 $)

Se déplacer: 399,00 $ à 399,00 $ (augmentation de 0,00 $)

Arc: 799,00 $ à 899,00 $ (augmentation de 100,00 $)

Sous: 699,00 $ à 749,00 $ (augmentation de 50,00 $)

Port: 449,00 $ à 449,00 $ (augmentation de 0,00 $)

Ampli: 649,00 $ à 699,00 $ (augmentation de 50,00 $)

Renforcer: 99,00 $ à 99,00 $ (augmentation de 0,00 $)

Sonos n’a pas précisé exactement quand ces hausses de prix entreront en vigueur. Vraisemblablement, si vous essayez d’acheter l’une de ces enceintes et barres de son le dimanche 12 septembre, lorsque les magasins ouvriront dans votre région, vous verrez les nouveaux prix. À condition que nous ne puissions pas trouver plus de détails à l’avance, vous ne devriez pas vous attendre à pouvoir trouver l’un de ces produits à leurs anciens prix après minuit.

Par ailleurs, le fabricant de puces TSMC augmente ses prix jusqu’à 20 %. Nikkei Asia a récemment signalé que la hausse du coût des puces pourrait être répercutée sur les consommateurs l’année prochaine. Sonos est peut-être l’une des premières grandes marques à augmenter ses prix, mais ce ne sera pas la dernière. Apple pourrait choisir d’augmenter les prix de la gamme iPhone 14 pour contrer les puces plus chères en 2022.