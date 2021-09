Sonos dévoile le sondeur Beam Gen 2 avec support Dolby Atmos

L’année dernière, Sonos a introduit Dolby Atmos dans les salons avec sa barre de son premium pleine grandeur, l’Arc. Désormais, la barre de son compacte et plus abordable de la société bénéficie de la mise à niveau audio 3D premium. Et en plus de la prise en charge de Dolby Atmos, le Sonos Beam Gen 2 est livré avec HDMI eARC, une puissance de traitement améliorée avec une nouvelle matrice de haut-parleurs et un son amélioré, un design plus élégant, NFC pour une configuration transparente, AirPlay 2, et plus encore.

Sonos a détaillé le Beam Gen 2 dans un communiqué de presse ce matin :

Sonos a annoncé aujourd’hui Beam (Gen 2), une nouvelle version de sa barre de son intelligente compacte leader du secteur pour la télévision, la musique, les jeux et plus encore. Le nouveau Beam offre une expérience sonore améliorée et plus immersive avec une profondeur et une clarté accrues, ainsi qu’une prise en charge de Dolby Atmos.

Voici les caractéristiques et avantages de Beam Gen 2 :

Audio 3D avec Dolby Atmos : Une technologie sonore immersive qui vous place au centre de l’action, qu’il s’agisse de voir des avions comme s’ils volaient au-dessus de vous, d’entendre des pas se déplacer dans la pièce ou de ressentir le score tout autour de vous.

Son amélioré, même taille : Avec plus de puissance de traitement et un nouveau réseau de haut-parleurs phasés, Beam oriente et localise le son dans la pièce pour une expérience réaliste. Le haut-parleur est également désormais compatible avec HDMI eARC sur votre téléviseur, afin que vous puissiez profiter de vos films et jeux préférés avec un son encore plus haute définition avec la prise en charge de nouveaux formats audio.

Conception plus élégante : Une grille en polycarbonate mise à jour et perforée avec précision permet au haut-parleur de sonner parfaitement et de se fondre parfaitement dans votre maison, tout comme Sonos Arc.

Configuration facile et plus sécurisée : Avec seulement deux câbles et de nouvelles capacités NFC, la configuration est transparente et vous permettra d’écouter en quelques minutes. Ouvrez simplement l’application Sonos, suivez quelques invites et appuyez sur votre téléphone pour Beam.

Son durable : Le nouveau Beam présente un emballage durable, notamment un papier kraft non couché de qualité supérieure, un coffret cadeau composé à 97 % de papier durable et aucune mousse à usage unique.

Le Beam Gen 2 comprend également l’égaliseur automatique intelligent Trueplay de Sonos ainsi que la prise en charge d’AirPlay 2, ce qui en fait une excellente option pour les utilisateurs Apple.

Le Beam Gen 2 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui à 449 $ directement auprès de Sonos et de certains détaillants avec la nouvelle barre de son arrivant à partir du 5 octobre.

Sonos a également annoncé l’introduction de “Ultra HD et Dolby Atmos Music plus tard cette année via Amazon Music”.

Nous espérions que le nouveau Beam fonctionnerait avec le contenu Dolby Atmos/Spatial Audio et Lossless Audio d’Apple Music, mais Sonos a confirmé à . que ce n’était pas le cas pour le moment. Les doigts croisés, nous verrons Sonos s’associer à Apple à ce sujet dans un proche avenir.

