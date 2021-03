Sonos étend l’audio haute fidélité avec l’option de diffusion de musique 24 bits

Certains haut-parleurs Sonos prennent désormais en charge la diffusion de musique 24 bits haute fidélité, grâce à Qobuz.

Le support de la plateforme de streaming Hi-Fi en français est venu sur les enceintes Sonos il y a deux ans. Maintenant, Qobuz apporte l’audio 24 bits à la plate-forme Sonos S2. Les haut-parleurs compatibles avec l’application S2 peuvent lire de l’audio 24 bits. C’est presque tous les orateurs que la société a publiés au cours des dernières années.

Le streaming Hi-Fi de Qobuz est disponible sur les appareils Sonos dans certains marchés. Ces marchés comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse. Qobuz déploiera probablement un support pour plus de pays à une date ultérieure.

Le mouvement met en évidence à quel point l’audio haute fidélité et l’audio spatial deviennent le centre d’intérêt de la diffusion en continu. Spotify s’est notamment opposé à l’offre de toute option audio haute fidélité. Mais Spotify prévoit de déployer un son de qualité CD sur certains marchés cette année. Amazon a pleinement adopté la musique haute fidélité avec sa plate-forme Amazon Music HD, devenant ainsi la première plate-forme majeure à le faire.

Tidal de Jay-Z appartient peut-être à Square maintenant, mais il a finalement amené l’industrie à crier et à crier avec lui. Qobuz a même battu Tidal en prenant en charge la plate-forme Sonos avec un audio 24 bits.

«Pendant de nombreuses années, l’audio haute résolution n’était disponible que pour quelques privilégiés qui savaient où l’obtenir et comment le lire», déclare Dan Mackta, directeur général de Qobuz USA. «Désormais, des millions de personnes ont déjà le matériel chez elles – et la source n’a jamais été aussi facile d’accès que via le streaming Hi-Res avec Qobuz sur Sonos.»

Le système d’exploitation Sonos S2 permet aux utilisateurs de lire des fichiers FLAC 24 bits à partir de lecteurs locaux. C’est la première fois qu’il permet aux utilisateurs de diffuser de l’audio haute résolution à partir de n’importe quel service de musique. Chaque studio numérique professionnel enregistre en 24 bits avant de convertir les fichiers en 16 bits pour CD et streaming. Auparavant, si Sonos ne prenait pas en charge un fichier 24 bits, il ne pouvait tout simplement pas être lu.

Les changements apportés à la plate-forme Sonos S2 viennent de la suppression de ses produits hérités. Sonos a lancé un « programme de recyclage » qui a échoué qui a provoqué une réaction brutale sur les réseaux sociaux lorsqu’un dénonciateur les a montrés dans une décharge. Sonos a annulé ses politiques, mais a déclaré aux clients que les produits hérités ne pouvaient pas être mis à jour pour recevoir les dernières fonctionnalités.

Les dernières fonctionnalités sont maintenant disponibles, avec un son haute résolution 24 bits. Apple envisage de rendre l’audio spatial plus courant avec sa gamme AirPods Max, alors attendez-vous à ce que plus de services de streaming musical se soucient soudainement de la qualité audio.