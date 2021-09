Sonos propose de nouvelles stations d’Erykah Badu et Kareem Abdul-Jabbar

Sonos a dévoilé sa programmation d’automne de programmation originale à venir sur Sonos Radio et Sonos Radio HD, y compris une nouvelle station organisée par des artistes de la reine de la néo-soul Erykah Badu et une station de collaboration de Impulsion! Enregistrements et passionné de jazz et historien Kareem Abdul-Jabbar.

« Sonos Radio a connu une croissance explosive au cours de la dernière année, les heures d’écoute ayant presque doublé alors que les consommateurs embrassent l’âge d’or de l’audio et passent plus de temps à diffuser leur musique, livres audio et podcasts préférés à la maison », a expliqué Joe Dawson, directeur du contenu et de la marque. Plateformes chez Sonos. « Au cours d’une année où les artistes et les consommateurs ont été privés de concerts et de festivals en personne, Sonos Radio est devenue une plate-forme importante pour les créateurs leur permettant de développer des expériences audio uniques et d’atteindre leurs fans directement là où ils se trouvent, à la maison.

La radio BADUBOTRON d’Erykah Badu démarre alors que Badu laisse les fans entrer dans son orbite sonore. Un espace où les genres musicaux sont des stars et la galaxie regorge de funk psychédélique, de soul rétro, de rock classique, de jazz spirituel et de hip hop expérimental. Un voyage à la station organisée de Badu emmènera votre esprit exactement là où il doit aller.

Impulsion! Records Radio animée par Kareem Abdul-Jabbar commémore le 60e anniversaire du légendaire label de jazz qui abrite des grands de tous les temps, notamment John et Alice Coltrane, Ray Charles, Quincy Jones, et plus. En tant qu’animateur de la station, Abdul-Jabbar, membre du Temple de la renommée du basket-ball, activiste et historien du jazz, revisitera le rôle de la musique jazz dans son éducation et ses racines profondes dans l’histoire et la culture afro-américaines.

Depuis 60 ans, le légendaire Impulsion! Enregistrements a accueilli certains des plus grands artistes de jazz de tous les temps, dont Jean Coltrane, Charles Mingus, Archie Shepp, Alice Coltrane, Pharaon Sanders, Quincy Jones, et plus encore. L’empreinte orange et noir connue sous le nom de House That Trane Built était un phare culturel de la politique progressiste, du spiritisme et de l’activisme tout au long des années 1960 et 1970.

Le jazz faisait partie intégrante de l’exploration de l’identité noire et de la repousse des frontières et des conversations culturelles et politiques, comme indiqué dans les essais du coffret du poète et critique AB Spellman et du critique. Greg Tate, qui offrent tous deux une perspective vitale sur l’importance de ce label, les artistes et la musique qui l’ont traversé, et la toile de fond culturelle.

Aujourd’hui, le label prospère avec une nouvelle génération d’artistes de jazz passionnants dont Shabaka Hutchings, Fils de Kemet, The Comet Is Coming, Brandee Younger, Ted Poor, et plus encore.

Visitez le site officiel de Sonos Radio pour plus d’informations.