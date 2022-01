Sonos remporte la décision d’interdiction d’importer de Google dans la lutte contre les brevets américains

Google a répondu par sa propre action en justice à San Francisco, alléguant que Sonos avait utilisé des « volumes substantiels » de sa technologie sans autorisation pour plusieurs produits, y compris des applications de contrôleur et son service Sonos Radio.

Un tribunal de commerce américain a interdit jeudi à Google d’importer des produits qui enfreignent les brevets d’enceintes intelligentes de la société d’audio domestique Sonos.

La Commission du commerce international des États-Unis a confirmé une décision d’août selon laquelle les produits audio de Google enfreignaient cinq brevets Sonos et interdisait à Google d’importer des « haut-parleurs en réseau » et des appareils pouvant les contrôler comme les téléphones portables et les ordinateurs portables.

La décision indique que Google ne sera pas empêché d’importer des produits qu’il a redessinés pour éviter de violer les brevets. Un porte-parole de Google a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la décision affecte sa capacité à importer ou à vendre ses produits.

« Nous demanderons un examen plus approfondi et continuerons à nous défendre contre les allégations frivoles de Sonos concernant notre partenariat et notre propriété intellectuelle », a déclaré la société.

Le directeur juridique de Sonos, Eddie Lazarus, a qualifié la décision de victoire « globale » et a déclaré que les produits de Google enfreignaient toujours les brevets malgré ses tentatives de conception autour d’eux.

L’action de Sonos était en hausse de 1,5% en fin de matinée vendredi, après avoir augmenté de plus de 3% plus tôt.

Les parties sont impliquées dans une guerre mondiale des brevets sur la technologie audio multi-pièces depuis 2020 qui comprend des affaires judiciaires en Californie, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, selon un dossier réglementaire de Sonos.

Sonos a d’abord poursuivi Google à Los Angeles, alléguant que l’entreprise avait abusé de sa technologie dans « plus d’une douzaine de produits contrefaits différents », y compris les haut-parleurs Google Home et les téléphones, tablettes et ordinateurs portables Pixel.

Google a répondu par sa propre action en justice à San Francisco, alléguant que Sonos avait utilisé des « volumes substantiels » de sa technologie sans autorisation pour plusieurs produits, y compris des applications de contrôleur et son service Sonos Radio.

À l’ITC, Sonos avait essayé d’empêcher Google d’importer des haut-parleurs domestiques, des téléphones Pixel et d’autres produits en provenance de Chine.

