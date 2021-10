Sonos teste une technologie d’analyse Wi-Fi intelligente pour améliorer la qualité sonore des haut-parleurs intelligents

Alors qu’il fait face à une concurrence croissante de la part d’Apple et d’Amazon, un nouveau rapport suggère aujourd’hui que Sonos étudie de nouvelles façons « d’optimiser l’audio » en utilisant le Wi-Fi. Comme indiqué pour la première fois par Protocol, Sonos a récemment déposé une demande de brevet axée sur l’amélioration de ses haut-parleurs intelligents à l’aide d’une analyse des changements de signal Wi-Fi.

Pour le contexte, le HomePod pleine grandeur publié par Apple en 2018 utilisait une gamme de microphones intégrés pour écouter l’environnement de la pièce et effectuer des ajustements. Ainsi, le HomePod pourrait détecter s’il était placé à côté d’un mur et ajuster la qualité du son pour mieux remplir la pièce de son.

La technologie décrite dans ce brevet Sonos adopte une approche différente pour optimiser la qualité sonore. Intitulée « Systèmes et méthodes de détection d’état via des radios sans fil », la demande de brevet indique que les tests Sonos ont révélé que certains signaux Wi-Fi peuvent être « affectés négativement par l’eau ».

Par conséquent, cela peut être utilisé pour « la détection/l’absence d’un humain étant donné les propriétés physiques des humains (qui sont essentiellement de l’eau) ». Par exemple, si le Sonos détecte un humain, il peut automatiquement « ajuster les caractéristiques audio » en fonction de l’emplacement de l’humain, de sorte que l’humain soit « toujours dans une zone acoustique idéale ».

Le rapport du protocole suppose :

Une fois qu’un humain aussi riche en eau est détecté, les haut-parleurs peuvent « ajuster les caractéristiques audio ou les variables (par exemple, le volume, la balance, etc.) en fonction de l’emplacement de l’utilisateur dans la zone entre les appareils de lecture de sorte que l’utilisateur soit toujours point idéal acoustique. La détection de présence via Wi-Fi peut également être utilisée pour le transfert de l’audio d’un haut-parleur à l’autre, ce qui peut inclure « le lancement de la lecture lorsqu’une personne entre dans une pièce ou s’assoit sur le canapé, l’arrêt de la lecture lorsqu’une personne sort d’une pièce et/ ou transférer la lecture vers différents ensembles d’enceintes lorsqu’un individu se déplace dans une maison. Sonos explore même l’idée d’utiliser des signaux Wi-Fi pour offrir des services de sécurité, avec la possibilité de déclencher des alertes mobiles, d’activer des caméras de sécurité et plus encore lorsqu’un mouvement est détecté pendant que le propriétaire est parti.

Comme toujours, il est important de prendre les demandes de brevet des grandes entreprises technologiques avec un grain de sel. Cela étant dit, cependant, Sonos est allé jusqu’à tester cette technologie dans ses laboratoires (au lieu d’avoir une idée et de la breveter tout de suite). Cela pourrait signaler les plans plus ambitieux des entreprises pour déployer quelque chose comme celui-ci auprès du public.

Que pensez-vous de cette technologie ? Seriez-vous intéressé par la technologie de détection de pièce pour les enceintes alimentées par le Wi-Fi ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :