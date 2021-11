Le célèbre fabricant d’enceintes intelligentes Sonos travaille sur un nouveau produit appelé « Sub Mini », qui est essentiellement une version plus petite du Sonos Sub – le subwoofer autonome de la société. L’appareil devrait non seulement être plus abordable, mais également s’adapter à plus d’endroits.

Bien que la société n’ait rien confirmé, un utilisateur de Reddit a remarqué (via The Verge) la mention d’un subwoofer « Sub Mini » dans l’application mobile Sonos. L’appareil est décrit comme un « subwoofer cylindrique plus petit », ce qui est assez différent du Sub actuel. D’après la description, il est possible que le nouveau Sub Mini ressemble à un subwoofer fabriqué par OSD.

La plupart des subwoofers conventionnels sont de gros carrés ou rectangles que les gens essaient souvent de garder hors de vue. Mais les subwoofers en forme de cylindre ne sont pas inconnus. Le Sub Mini pourrait ressembler à quelque chose comme le subwoofer ci-dessous d’OSD.

Comme Sonos propose une gamme complète d’enceintes à des fins différentes, le Sonos Sub permet aux utilisateurs d’ajouter plus de basses à leurs systèmes audio, ce qui n’est parfois pas assez puissant autrement. Cependant, le subwoofer actuel de la société est énorme et cher – au prix de 749 $ aux États-Unis.

Bien qu’un subwoofer plus petit puisse ne pas offrir la même qualité audio que le plus grand, il devrait être suffisant pour la plupart des gens qui n’ont qu’une barre de son ou des haut-parleurs plus petits à la maison. Malheureusement, l’application suggère que le nouveau Sub Mini ne sera pas compatible avec la fonction de double caisson de basses pour coupler deux appareils Sub ensemble.

Il convient de noter que Sonos a été confronté à de graves contraintes d’approvisionnement car les produits de la société sont désormais en rupture de stock jusqu’à fin décembre.

