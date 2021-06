SonoSuite revendique discrètement l’espace de distribution en marque blanche

De la collecte de données à la gestion des droits et tout le reste, il y a d’innombrables éléments mobiles impliqués dans la distribution de musique dans le paysage dominé par le streaming d’aujourd’hui. Désormais, SonoSuite équipe discrètement les maisons de disques indépendantes, les agrégateurs, les agences de gestion et de promotion, et même d’autres distributeurs, des outils nécessaires pour déployer leurs propres services de distribution.

Les métadonnées, l’encodage et le processus de distribution lui-même exigent également de l’attention – ainsi que de l’expertise – de la part des distributeurs établis et potentiels. Ces considérations de plus en plus complexes produisent des défis multiformes, et les écueils de s’attaquer à la distribution sans les connaissances requises sont donc importants. En d’autres termes, il y a une assez bonne raison pour laquelle la distribution est généralement externalisée – bien que SonoSuite bouleverse tranquillement cette structure de marché.

Voici le pitch de marque blanche de SonoSuite : afin d’aider les labels et même les distributeurs existants à prospérer à l’ère numérique, la société a développé une solution au niveau de l’entreprise pour la distribution moderne. En s’appuyant sur une expérience de première main – la société a commencé en tant que distributeur numérique en Espagne avant de s’étendre en Amérique latine et finalement de percer dans l’espace en marque blanche – SonoSuite a adapté son infrastructure et sa technologie pour faire d’un backend de distribution personnalisé en marque blanche une solution viable.

Avec ces actifs fonctionnant comme une plate-forme de distribution autonome, les clients peuvent renoncer au coût et aux tracas du développement interne, en se concentrant sur la gestion, les services d’étiquetage, la promotion, la conformité, les autorisations légales et les autres éléments importants d’une opération réussie. Attirer de nouveaux clients et des partenaires créatifs intéressants deviendra plus facile et plus simple à mesure que la distribution aux DSP et à d’autres points de terminaison se déroulera sans problème en arrière-plan.

De même, les ressources d’agrégation, de gestion des données et de traitement des redevances de SonoSuite contribuent à un meilleur ciblage global et à de meilleures stratégies de marché, en plus d’une capacité accrue de détection et de lutte contre le piratage. Par exemple, l’identification des bots de flux est décidément plus facile avec l’aide de l’équipe de contrôle qualité de SonoSuite, et les professionnels peuvent bloquer les paiements de redevances dans le cas où la plate-forme détecte une activité potentiellement frauduleuse.

La plate-forme personnalisable de SonoSuite, que les entreprises peuvent personnaliser et utiliser sur des domaines existants, se concentre sur une base de données unique pour l’organisation et la révision des catalogues.

À partir de là, la distribution en masse vers tous les principaux services de streaming – et les retraits occasionnels, les mises à jour et la création d’UPC et d’ISRC – prend un peu plus que quelques clics et quelques instants.

Contrairement à la plupart des autres distributeurs de musique, cependant, SonoSuite apporte une vaste collection d’outils de reporting, qui fournissent des ventilations détaillées des revenus pour les clients et leurs équipes. De plus, une passerelle transactionnelle et de paiement (avec un système de support client basé sur des tickets) démontre qu’une sécurité stellaire et des données complètes ne s’excluent pas mutuellement.

SonoSuite met également l’accent sur les métadonnées précises – et les paiements précis auxquels elles conduisent à long terme.

Le flux de travail de contrôle qualité susmentionné vérifie tous les fichiers audio, les pochettes d’album et les métadonnées téléchargés pour assurer la conformité avec les directives de contenu des fournisseurs de services numériques, et les notifications de correction envoyées rapidement sont conçues pour éviter les maux de tête (et les compensations manquantes) sur toute la ligne.

Ce dernier point est particulièrement remarquable étant donné l’immense popularité et l’élargissement de la portée des plateformes de contenu modernes. Le cofondateur de SonoSuite, Maarten van Wijck, a déclaré à Digital Music News que la traçabilité est la clé de la publicité ciblée et de l’augmentation des revenus à l’ère des applications de contenu généré par l’utilisateur (UGC) comme TikTok et Triller.

Avec des centaines de millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) combinés entre eux – sans parler des fonctionnalités d’intégration musicale sur les options de partage de vidéos comme Instagram, Snapchat et autres – l’exercice d’habitudes prudentes en matière de données jette les bases des futures redevances UGC. Cela a été une partie de plus en plus importante de la couverture continue de l’industrie musicale de DMN, ce qui a rendu notre partenariat avec SonoSuite d’autant plus précieux.

“Pour le moment, il s’agit d’étendre votre réseau et de monétiser indirectement”, nous a déclaré José Luis Zagazeta, PDG et cofondateur de SonoSuite.

Alors que de plus en plus de clients de l’industrie musicale cherchent à capitaliser sur les revenus et l’exposition offerts par ces applications, les informations des métadonnées correctes et des ensembles de données personnalisables s’avéreront inestimables.

Malgré les caractéristiques techniques et les capacités impressionnantes de la plate-forme principale, SonoSuite répond activement aux obstacles inhérents à la distribution. La mise à jour du pipeline de distribution pour répondre aux spécifications actuelles des DSP, la gestion des relations DSP et la collecte et le reporting des données ne représentent que quelques-unes des nombreuses fonctions que les membres de l’équipe exécutent dans le cadre de leurs efforts pour offrir une expérience de distribution complète à l’ère de l’information.

Les mois et les années à venir devraient présenter des défis – et des opportunités – sur les fronts de la technologie numérique et de la distribution. Les méga DSP comme Amazon Music, Spotify et Apple Music continuent d’étendre leurs bibliothèques et d’atteindre de nouveaux auditeurs chaque jour qui passe, et cette concentration de musique et d’utilisateurs signifie que les professionnels ne peuvent pas se permettre de renoncer à la distribution en masse en raison de systèmes obsolètes ou de non-conformité. avec des normes de téléchargement.

Mais le pivot généralisé vers le streaming (et quelques DSP clés) a également déverrouillé un réservoir complet de données d’auditeur. Si elles sont stockées et organisées par une plate-forme comme SonoSuite, ces informations peuvent être utilisées pour cibler plus efficacement les publicités, faire de meilleures recommandations aux utilisateurs et exploiter de nouveaux publics.

De plus, l’intérêt croissant des utilisateurs pour les recherches vocales et les options de filtrage ouvre la voie à des possibilités supplémentaires de découverte de la musique – et à des difficultés potentielles.

Maintenir des métadonnées stellaires et se conformer aux directives de téléchargement DSP même si les normes techniques évoluent est essentiel pour les distributeurs, et ne pas le faire empêchera la découvrabilité à l’avenir. De plus, les problèmes sous-jacents ne feront que s’aggraver à mesure que de plus en plus de fans de musique commenceront à utiliser des appareils intelligents pour rechercher des artistes, des albums et des pistes par la voix.

Le paysage musical n’a pas manqué de changements ces dernières années, et de nouvelles innovations et tendances technologiques sont sans aucun doute à venir. SonoSuite affirme que son backend de distribution aide les clients à rester en avance sur la courbe de distribution.

Et dans un sens plus large, la technologie sous-jacente contribue à une transformation « glocale » dans les pays du monde entier, en habilitant les distributeurs sur les marchés émergents et bien établis.

Indépendamment de leur taille ou de leur emplacement, SonoSuite souhaite que ses clients aient la capacité d’offrir des services de distribution de qualité aux communautés de musique indépendante, les connectant – et, à leur tour, les plus grands artistes de demain – aux principaux DSP et à des millions de fans potentiels. C’est logique : avec les bons outils et le bon support, rien ne peut empêcher les créateurs de jouer un rôle de premier plan dans l’industrie de la musique contemporaine.