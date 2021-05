Sonowal démissionne, avant l’élection du nouveau CM de l’Assam

Comme le veut la tradition, le gouverneur a demandé à Sonowal de rester en fonction jusqu’à la formation du nouveau gouvernement. (Image de fichier)

Le ministre en chef de l’Assam, Sarbananda Sonowal, a présenté dimanche sa démission au gouverneur Jagadish Mukhi avant une réunion du parti législatif BJP qui devrait élire le prochain ministre en chef de l’État, ont déclaré des sources de Raj Bhawan.

Comme le veut la tradition, le gouverneur a demandé à Sonowal de rester en fonction jusqu’à la formation du nouveau gouvernement.

La direction centrale du parti avait convoqué samedi la ministre en chef Sarbananda Sonowal et le ministre de la Santé Himanta Biswa Sarma, tous deux candidats au poste le plus élevé, à New Delhi pour des discussions sur la formation du prochain gouvernement de l’État.

Le duo a tenu une série de réunions, d’une durée de plus de quatre heures, avec le président du BJP JP Nadda et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, à la suite de quoi Sarma a déclaré que le parti législatif du BJP se réunirait probablement dimanche et toutes les questions liées à la formation du le prochain gouvernement y recevra une réponse.

Le BJP n’avait pas annoncé le nom du ministre en chef avant les sondages et les spéculations sont monnaie courante depuis une semaine sur qui serait le prochain ministre en chef de l’État. Sonowal a été projeté comme candidat ministériel en chef lors du scrutin de 2016 que le BJP avait remporté avec succès, faisant de lui le premier ministre en chef du BJP dans le Nord-Est.

L’alliance BJP au pouvoir est le premier gouvernement non-congrès de l’État à remporter une élection pour le deuxième mandat consécutif. Sur les 126 sièges de l’Assemblée dans l’Assam, l’alliance au pouvoir a obtenu 75 sièges, le BJP en a remporté 60 tandis que ses partenaires de l’alliance AGP ont obtenu neuf sièges et l’UPPL six.

