Sons Of Kemet annoncent un grand spectacle londonien au Roundhouse

Après la sortie de leur album acclamé par la critique Black To The Future, le quatuor nominé au mercure Sons of Kemet a annoncé un concert au Roundhouse de Londres le 26 février 2022. Connus pour leurs sets live dynamiques et énergiques («Are Sons of Kemet est le meilleur groupe live du Royaume-Uni en ce moment? ”A demandé l’Evening Standard), la salle de 1700 places accueillera leur plus grand spectacle à ce jour.

Les billets en prévente pour le Roundhouse seront disponibles ce jeudi 27 mai, tandis que les billets en vente générale sera disponible ce vendredi 28 mai. Visitez Sons Of Kemet’s site officiel pour plus d’informations.

Avec des invités spéciaux tels que les animateurs de crasse D Double E et Kojey Radical et le poète britannique Joshua Idehen, entre autres, Black To The Future est une affaire plus importante que les précédents disques de Sons of Kemet. L’album dynamique commence et se termine par de puissantes déclarations lyriques et musicales de rage et de frustration, exprimées extérieurement à la suite de la mort de George Floyd et des manifestations BLM qui ont suivi. L’album coule du début à la fin vers des voyages intérieurs plus profonds – à la recherche de cosmologies oubliées et à la recherche de nouvelles façons d’exister.

Shabaka Hutchings dit: «Black To The Future est un poème sonore pour l’invocation du pouvoir, du souvenir et de la guérison. Il dépeint un mouvement pour redéfinir et réaffirmer ce que signifie lutter pour le pouvoir noir.

«Le sens n’est pas universel et le contexte culturel de l’auditeur façonnera sa compréhension», poursuit-il. «Pourtant, à la fin, le message global reste le même: pour que l’humanité progresse, nous devons réfléchir à ce que signifie être noir pour l’avenir.»

Le groupe a également récemment annoncé une tournée nord-américaine pour le printemps 2022. Les dates incluent Washington DC, Philadelphie, New York (Webster Hall), Boston, Montréal, Toronto, Chicago, Minneapolis, Vancouver, Seattle, Portland et San Francisco.

Sons Of Kemet est un groupe de jazz et expérimental londonien composé de Tom Skinner, Eddie Hick, Shabaka Hutchings et Theon Cross. Leur style musical englobe souvent le jazz, le rock, le folk des Caraïbes et la musique africaine avec une distribution tournante de deux batteurs, du saxophone, du tuba, de la clarinette et plus encore.

