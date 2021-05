Sons Of Kemet annoncent une tournée nord-américaine pour le printemps 2022

Sons Of Kemet a annoncé une tournée nord-américaine pour le printemps 2022. Les dates incluent Washington DC, Philadelphie, New York (Webster Hall), Boston, Montréal, Toronto, Chicago, Minneapolis, Vancouver, Seattle, Portland et San Francisco. Les billets pour Webster Hall et toute la visite seront mis en vente le vendredi 14 mai à 10 h 00, heure locale, les préventes commençant le 12 mai à 10 h 00 locale. Découvrez le groupe site officiel pour plus d’informations.

La tenue britannique acclamée sortir un nouvel album, Black To The Future, ce vendredi prochain, qui présente des apparitions d’Angel Bat Dawid, Moor Mother, Kojey Rad Radical, Lianne La Havas, Joshua Idehen, D Double E et plus encore.

Sons Of Kemet est un groupe de jazz et expérimental londonien composé de Tom Skinner, Eddie Hick, Shabaka Hutchings et Theon Cross. Leur style musical englobe souvent le jazz, le rock, le folk des Caraïbes et la musique africaine avec une distribution tournante de deux batteurs, du saxophone, du tuba, de la clarinette et plus encore.

Le groupe a remporté le prix du meilleur Jazz Act aux MOBO Awards 2013 pour leur premier album Burn, qu’ils ont suivi avec Lest We Forget What We Came Here To Do en 2015, également sorti par Naim Records. Pour leur dernier album, 2018’s Your Queen Is A Reptile, le groupe a signé avec Impulsion! Registres, et se sont mérités une nomination au prix Mercury.

Sons Of Kemet fait partie des noms confirmés pour la série d’été de Somerset House, et ils joueront également à Glastonbury cette année.

La tournée nord-américaine de Sons Of Kemet comprend les dates 2022 suivantes:

27 mars: Washington, DC – Union Stage

28 mars: Philadelphie, PA – Underground Arts

29 mars: New York, NY – Webster Hall

31 mars: Boston, MA – The Sinclair

1er avril: Montréal, QC – Théâtre Corona

2 avril: Toronto, ON – Mod Club

4 avril: Chicago, IL – Lincoln Hall

5 avril: Minneapolis, MN – Fine Line

7 avril: Vancouver, BC – Imperial

8 avril: Seattle, WA – Neumos

9 avril: Portland, OR – Star Theatre

11 avril: San Francisco, Californie – Indépendant.

Black To The Future sort le 14 mai et peut être précommandé ici.