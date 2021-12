Sons Of Kemet remporte le prix du meilleur jazz aux MOBO Awards 2021

Les MOBO Awards – qui célèbre la musique et la culture noires – ont annoncé leurs gagnants 2021. Les vainqueurs de cette année comprenaient Cleo Sol, qui a remporté le meilleur « R&B/Soul Act », et le groupe dirigé par Shabaka Hutchings Fils de Kemet a remporté le « Meilleur numéro de jazz ».

Le prix d’inspiration a été décerné à l’ancien boxeur champion des poids lourds Frank Bruno, un clin d’œil à son travail de promotion de la compréhension des problèmes de santé mentale, de lutte contre le racisme et de son impact sur le monde de l’affichage.

Ailleurs, Dave, 23 ans, MC du sud de Londres, qui a remporté le prix du « Meilleur nouveau venu » aux MOBO Awards 2017, est revenu pour remporter le prestigieux « Album de l’année » pour sa sortie saluée par la critique Nous sommes tous seuls dans cet ensemble, qui est devenu son deuxième album consécutif n ° 1 dans les charts officiels britanniques. Dave a également été l’artiste le plus nominé aux MOBO Awards de cette année, accumulant cinq nominations au total.

Après avoir accumulé 11 nominations MOBO depuis 2014, l’impressionnante Little Simz a décroché sa toute première victoire MOBO ce soir pour « Meilleur acte féminin », clôturant une année réussie avec son album immaculé Parfois, je pourrais être un introverti.

Depuis 1996, l’organisation MOBO a découvert et soutenu des talents dans les domaines de la musique, du cinéma et de la télévision. MOBO opère 365 jours par an pour créer des événements, du contenu, des partenariats et des opportunités pour les jeunes dans les industries du divertissement et au-delà.

Pendant 25 ans, les MOBO Awards sont restés un événement culturel important dans l’industrie musicale britannique, célébrant l’excellence de la musique noire. Son héritage durable en tant que premier débouché pour reconnaître et honorer les réalisations artistiques de talents britanniques et internationaux exceptionnels dans les domaines du hip-hop, du grime, du R&B et de la soul, du reggae, du jazz, du gospel et de la musique africaine est sans précédent.

Les gagnants des MOBO Awards 2021 étaient les suivants :

ALBUM DE L’ANNÉE – DAVE « NOUS SOMMES TOUS SEULS DANS CET ENSEMBLE »

MEILLEUR ACTE FÉMININ EN ASSOCIATION AVEC ARTS COUNCIL ENGLAND – PETIT SIMZ

MEILLEUR ACTE HOMME – GHETTS

MEILLEUR NOUVEAU VENU EN ASSOCIATION AVEC ASOS – CENTRE CEE

CHANSON DE L’ANNÉE EN ASSOCIATION AVEC COVENTRY BUILDING SOCIETY ARENA -TION WAYNE & RUSS MILLIONS EXPLOIT. ARRDEE, BUGZY MALONE, BUNI, DARKOO, E1 (3X3), FIVIO ETRANGER & ZT (3X3) – ‘Corps (REMIXER)’

VIDÉO DE L’ANNÉE – M1LLIONZ – « LAGGA » (RÉALISÉ PAR TEEEEZY C)

MEILLEUR ACTE GRIME – SKEPTA

MEILLEUR ACTE R&B/SOUL – CLEO SOL

MEILLEUR ACTE DE HIP HOP – D. BLOC EUROPE

BEST DRILL ACT EN ASSOCIATION AVEC TRENCH – CENTRE CEE

MEILLEUR ACTE INTERNATIONAL – WIZKID

MEILLEURE PERFORMANCE DANS UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION/UN FILM – MICHEAL WARD COMME FRANKLYN DANS ‘SMALL AXE’

MEILLEURE PERSONNALITÉ MÉDIATIQUE – CHUNKZ & YUNG FILLY

MEILLEUR GOSPEL ACT EN ASSOCIATION AVEC PREMIER GOSPEL – GUVNA B

MEILLEUR ACTE DE MUSIQUE AFRICAINE EN ASSOCIATION AVEC AFROZONS AVEC SHEILA O – WIZKID

MEILLEUR REGGAE ACT – SHENSEEA

MEILLEUR ACTE DE JAZZ EN ASSOCIATION AVEC BBC RADIO 6 MUSIC – LES FILS DE KEMET

MEILLEUR PRODUCTEUR EN ASSOCIATION AVEC COMPLEX UK – JAE5