Sons Of Kemet sort un nouveau single, “ Pour ne jamais oublier la source ”

Fils de Kemet ont sorti le deuxième single de leur prochain album attendu Black To The Future (14 mai, Impulse! Records).

Le single «To Never Forget The Source» est la pièce maîtresse musicale de Black To The Future: l’ouverture et la fin de l’album coulent à travers ce morceau instrumental contemplatif et priant, qui met en vedette Eddie Wakili-Hick et Tom Skinner aux percussions, Theon Croix sur tuba, et Clapiers Shabaka sur les bois. Shabaka, qui a arrangé la piste, dit que cette piste est le «point central (idéologique) de l’axe».

Il poursuit: «La Source fait référence aux principes qui régissent les cosmologies / perspectives ontologiques traditionnelles africaines et symbolise le voyage intérieur. C’est le facteur unificateur qui donne un sens à la fois au regard en arrière (en nuançant et en ajoutant continuellement la profondeur de la contextualisation et du sens au passé) et à la vision vers l’avant (en spéculant et en s’efforçant de réaliser un avenir meilleur pour l’humanité).

Black To The Future est une affaire plus importante que les précédents enregistrements de Sons of Kemet. Le groupe de base ―Theon Cross (tuba), Edward Wakili-Hick (percussions), Tom Skinner (percussions) et Hutchings ― est enrichi par des invités tels que le saxophoniste britannique Steve Williamson, le chef d’orchestre / chanteur de Chicago Angel Bat Dawid, le poète américain Moor Mother , légendaire britannique Grime MC D Double E, artiste / rappeur / artiste musical britannique Kojey Radical, et plus encore.

Hutchings dit: «Black to the Future est un poème sonore pour l’invocation du pouvoir, du souvenir et de la guérison. Il dépeint un mouvement pour redéfinir et réaffirmer ce que signifie lutter pour le pouvoir noir. «Le sens n’est pas universel et le contexte culturel de l’auditeur façonnera sa compréhension», poursuit-il. «Pourtant, à la fin, le message global reste le même: pour que l’humanité progresse, nous devons réfléchir à ce que signifie être noir pour l’avenir.»

Black To The Future de Sons of Kemet sort le 14 mai et est disponible en précommande.

Tracklist Black To The Future:

1. Field Negus feat. Joshua Idehen

2. Prenez votre exploit Burning Cross. Mère maure, Angel Bat Dawid

3. Pensez à la maison

4. Hustle feat. Kojey Radical

5. Pour The Culture feat. D Double E

6. Pour ne jamais oublier la source

7. En souvenir de ceux qui sont tombés

8. Que le cercle soit ininterrompu

9. Imaginez-vous en train de léviter

10. Tout au long de la folie, restez fort

11. Black feat. Joshua Idehen