Sons Of Sam: 11 Docuseries True Crime à regarder si vous aimez la série Netflix

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Nous vivons à l’âge d’or des docuseries, et Sons of Sam sur Netflix en est le dernier exemple. Avec plus d’avenues et de services de streaming, il existe des documentaires en plusieurs parties plus remarquables et fascinants que jamais. Mais s’il existe de nombreuses séries documentaires informatives et divertissantes, elles peuvent parfois être plus difficiles à trouver qu’un tueur en série dans les années 1970 à New York.

Si vous avez regardé, ou prévoyez de regarder Sons of Sam: A Descent into Madness et que vous voulez des séries documentaires similaires sur la vraie criminalité ou du moins celles qui abordent des sujets similaires, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ci-dessous 11 des meilleures séries documentaires sur le crime (et un documentaire) en streaming qui traitent des tueurs en série, de la panique satanique et de l’histoire du crime dans et autour de la région de New York.