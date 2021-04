Sons Sphere aide les artistes et les auteurs-compositeurs à créer de superbes chansons

“Oh mon Dieu! J’en suis tellement content! » a écrit Calvyn Cass, un auteur-compositeur et artiste d’enregistrement de Vancouver, au Canada.

Cass répondait à un e-mail fin 2020 après avoir entendu le mix final de son premier single, «Me Myself & I».

«Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais. C’était parfait! J’étais comme, ‘est-ce vraiment moi!?’ », A déclaré Cass.

Début 2020, Cass était un nouvel artiste travaillant sur sa toute première chanson. Il ne savait pas la première chose à propos de la sortie de musique professionnelle. «J’avais un ami de Los Angeles qui connaissait Keller et sa plate-forme, alors je l’ai vérifié. Une fois que j’ai vu comment cela fonctionnait, je me suis dit: “Wow, c’est exactement ce dont j’ai besoin.” “

Keller Medlin crée exactement ce dont les artistes ont besoin depuis des années. En 2017, Medlin produisait à plein temps depuis son studio de Nashville. Lorsque le travail qu’il faisait a commencé à se sentir désaligné, il a voulu réévaluer la façon dont il passait son temps.

«Pour moi, il s’agissait de redéfinir ma relation avec la musique», écrit Medlin. «J’ai fait un point pour inverser le modèle typique de l’industrie de tout être égocentrique. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la façon dont je pourrais être au service des autres. L’industrie de la musique peut être dure et ne veut rien de plus que de vous mâcher et de vous recracher. Je n’étais pas content d’essayer de jouer au même jeu que tout le monde jouait, alors j’ai fait un changement. »

Ce changement comprenait le lancement de Sounds Sphere, une boutique boutique haut de gamme pour aider les artistes et les auteurs-compositeurs à créer de superbes chansons plus rapidement et à moindre coût.

L’idée de Medlin était simple: combiner des morceaux de plusieurs producteurs dans une immense bibliothèque de rythmes classés par genre, sous-genre, clé, tempo et autres métadonnées. Ensuite, servez ces morceaux aux artistes de manière à ce qu’il soit très simple de trouver quelque chose qui correspond à leur style. Pensez à l’expérience personnalisée de Netflix ou Spotify, mais pour les beats.

Medlin a ajouté un contrat standardisé clarifiant les droits des chansons finies, ainsi que des services après-vente supplémentaires comme la promotion, et Sounds Sphere est né.

Lorsque le rappeur de Chicago Kubi $ i a rencontré Keller en 2014, les deux ont immédiatement commencé à travailler ensemble sur la musique de Kubi. «À l’époque, je recevais des beats de YouTube et je les amenais au studio de Keller pour y enregistrer. Parfois, je lui demandais même de saisir le rythme sur-le-champ et de le lancer dans la séance. La façon dont j’obtenais des beats me dérangeait toujours, mais je ne pensais pas qu’il y avait d’autre moyen de le faire. dit Kubi.

«Quand Keller a commencé à me parler de Sounds Sphere, je me suis dit ‘Oh ouais, c’est vraiment ce dont j’ai besoin.’ ‘

Avant Sounds Sphere, les options disponibles pour acheter des rythmes en ligne incluaient des sites comme BeatStars, qui se concentre sur le fait de donner aux producteurs la technologie pour vendre leurs rythmes. C’est formidable pour les producteurs, mais la nature du modèle commercial laisse les artistes de côté, ce qui les fait toujours prendre le pas sur les producteurs.

«Ces autres plates-formes ne sont pas conçues pour les artistes – elles sont conçues pour les producteurs.» dit Medlin. «Si vous pensez à l’endroit où une entreprise fait son argent, c’est son client. Les artistes ne paient pas les sites comme BeatStars – les producteurs le font. BeatStars va donc toujours optimiser l’expérience et le produit pour les producteurs. J’ai commencé avec l’approche opposée – et si nous construisions une plate-forme axée sur la meilleure expérience pour l’artiste à la place? »

Lorsque Kubi et Keller ont commencé à discuter de Sounds Sphere, il était immédiatement évident que l’expérience d’achat de musique avait le plus besoin d’être améliorée. “Vous pouvez passer des heures et des heures sur YouTube à essayer de trouver une piste décente.” écrit Kubi. «Et lorsque huit pistes sur dix ne sont pas bien mixées ou sont de mauvaise qualité, vous pouvez facilement être frustré.»

La conservation des rythmes était une évidence lorsque Medlin a commencé à concevoir l’architecture de la plate-forme. Sons Sphere dispose de cinq listes de lecture de genre principales, chacune avec des sous-genres contenant uniquement des pistes de haute qualité «prêtes pour la radio».

Cette curation signifie que les artistes ne perdent pas de temps à trier des rythmes de mauvaise qualité. «Entrez, trouvez ce dont vous avez besoin et mettez-vous au travail.» dit Medlin. «Vous pouvez penser à cela comme essayer de trouver une chose dont vous avez besoin chez Wal-Mart plutôt que de trouver quelque chose dans le magasin Gucci. Une expérience est dix fois meilleure, prend moins de temps et offre un produit de meilleure qualité. »

Mais la conservation des listes de lecture n’est pas nouvelle. Il existe d’autres sites de licences qui ont des listes de lecture infinies de pistes qui pourraient également être considérées comme organisées. Sonorités Sphere va plus loin.

«La curation n’est que la première étape. Les questions suivantes à se poser étaient: «Comment les artistes vont-ils interagir avec les listes de lecture? Qu’est-ce qui rendrait encore plus facile de trouver quelque chose qu’ils aiment? »» Se souvient Medlin. «Il est devenu évident que la personnalisation était nécessaire – pourquoi réinventer la roue? Les algorithmes de personnalisation ont changé la façon dont les gens consomment les médias. Nous savions que cela fonctionnerait aussi bien pour les artistes qui créent de la musique.

Après s’être inscrit à Sounds Sphere en 2020, le nouvel artiste Calvyn Cass a remarqué que le site lui proposait une playlist personnalisée. Calvyn avait rempli quelques informations de base pour configurer son profil et était prêt à commencer à écouter des morceaux.

La liste de lecture personnalisée de Calvyn était unique et faite juste pour lui. Parce qu’il avait choisi sa préférence de genre principale en tant que Pop, Calvyn n’a montré que les pistes pertinentes à son style. Plus il interagissait avec le site, plus sa playlist devenait pertinente.

«Nous avons ajouté un système de notation cinq étoiles à la plate-forme pour permettre aux artistes de filtrer encore plus facilement les pistes et les styles qu’ils n’aiment pas», explique Medlin. «Au fur et à mesure que vous écoutez des morceaux, que vous les notez, que vous les attribuez une licence et que vous les sautez, l’algorithme suit l’activité et commence à ajuster votre liste de lecture. Non seulement cela, mais des données à l’échelle du site sont également intégrées. Par conséquent, si certaines pistes correspondent à vos préférences de genre, vous les verrez probablement également dans votre liste de lecture personnelle. »

Des pistes sélectionnées et une liste de lecture personnalisée permettent de rechercher rapidement et facilement une piste. Alors, que se passe-t-il lorsqu’un artiste trouve la solution idéale et est prêt à obtenir une licence? Le processus contractuel est un problème majeur avec les modèles de leasing des autres plates-formes.

Avec d’autres sites, «octroyez une licence à dix beats de dix producteurs différents et vous aurez probablement dix contrats différents, chacun avec ses propres conditions. Souvent, ces contrats sont très restrictifs et ne permettent même pas aux artistes de percevoir des redevances ou de posséder ne serait-ce qu’une partie du maître. dit Medlin. «Nous savions que nous devions faire mieux pour les contrats sur Sounds Sphere.»

À la base, Sounds Sphere exploite des licences non exclusives pour faciliter le processus de création de chansons. Bien que les licences non exclusives existent depuis des décennies, la façon dont elles sont utilisées n’a pas beaucoup changé jusqu’à présent.

«Je pense qu’il y a beaucoup de pouvoir dans les licences non exclusives pour les artistes indépendants et les auteurs-compositeurs», déclare Medlin. «Ce qui a été fait dans l’espace à ce jour a été formidable, mais il reste beaucoup de choses sur la table qui découragent les artistes d’utiliser ce modèle.

«Il ne suffit plus de vendre un beat à un artiste. Il doit y avoir un processus et un système qui permettent aux artistes d’avoir une grande expérience tout au long du processus de création de la chanson.

Le contrat standardisé de Sounds Sphere autorise jusqu’à 100 000 flux ainsi que des droits de synchronisation (avec approbation), et un partage de 50% des revenus de publication et de master avec le producteur. Comparé à d’autres contrats sur d’autres plateformes, le contrat Sounds Sphere est moins contraignant et plus favorable aux artistes.

«Avec Sounds Sphere, les artistes peuvent obtenir une production de haute qualité qui, autrement, coûterait des centaines ou des milliers de dollars pour une petite fraction de cela. Et si le seul compromis est de diffuser un montant qu’ils auraient de toute façon diffusé, il est tout à fait logique au monde de tirer parti de ce modèle. » dit Medlin.

Prenons l’exemple de Jane l’artiste indépendante. Jane a un budget de 5 000 $ pour produire un EP de cinq titres. Si Jane engage des producteurs, des ingénieurs de mixage et des ingénieurs de mastering pour son EP, elle fera exploser ce budget juste pour faire les chansons. Que va-t-elle faire pour la playlist? Promotion sur les réseaux sociaux? PR?

Si Jane obtenait ses morceaux sous une licence non exclusive via Sounds Sphere, elle dépenserait au plus 245 $ pour la production. Sons Sphere offre un mastering gratuit à ses membres, elle n’aurait donc pas eu à dépenser une partie de son budget en mastering. Même avec le mixage inclus sur un EP de cinq titres de Sounds Sphere, le coût total de Jane serait d’environ 1 250 $.

Quel EP fera mieux pour Jane: Un EP avec une production de travail pour compte d’autrui et sans promotion, ou un EP avec plus de 3 500 $ de promotion derrière lui et la même production de qualité qu’elle aurait payé des producteurs coûteux?

«Même les genres qui sont généralement créés par des écrivains dans une pièce avec un producteur peuvent bénéficier de licences non exclusives. En fait, c’est en fait un moyen plus durable pour les artistes indépendants de se bâtir une carrière, car ils peuvent sortir de la musique plus souvent sans sacrifier la qualité. dit Medlin.

Prenons Calvyn Cass comme un excellent exemple. Non seulement Calvyn n’avait jamais sorti de musique, mais son style est un genre qui ne participe généralement pas à des licences non exclusives. Traditionnellement, les artistes hip-hop et R&B ont dominé en tant que participants à ce modèle, mais avec Sounds Sphere, d’autres types d’artistes se rendent compte que cela peut fonctionner dans tous les genres.

Alors que les grands labels et les grandes entreprises se démènent pour trouver comment survivre au paysage changeant de l’industrie de la musique, Sounds Sphere offre aux artistes et aux auteurs-compositeurs indépendants les outils nécessaires pour prendre leur carrière en main.