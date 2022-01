Sont-ils revenus ? Sebastián Yatra et Tini Stoessel ont été capturés ensemble

Sebastián Yatra et Tini Stoessel ensemble en Argentine !

C’est vrai, l’ancien couple de célébrités Sebastián Yatra et Tini Stoessel, ont été récemment capturés dans le mariage à partir de Ricky montaner qui s’est déroulé en Argentine et qui fut sans aucun doute l’événement de l’année.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les chanteurs avaient un relation amoureuse cela, pour être vrai, fascinait ses partisans.

Le week-end dernier, Ricky Montaner et Stefi Roitman se sont mariés à Buenos Aires et la célébration a réuni d’innombrables célébrités proches de la famille, dont Sebastián Yatra et son ex-petite amie Tini Stoessel, qui ont déclenché des rumeurs sur une éventuelle réconciliation.

A noter que pour cette journée spéciale, d’autres grands artistes proches du couple étaient présents, cependant, ce sont Sebastián Yatra et Tini Stoessel, qui ont volé la nuit, puisque leurs fans étaient ravis de les voir au mariage de leurs amis.

Comme vous vous en souvenez peut-être, récemment, la raison possible pour laquelle Sebastián Yatra et Tini Stoessel pourraient mettre fin à leur relation a été révélée, et c’est qu’ils n’étaient pas également amoureux.

Cependant, bien que les chanteurs Tini et Sebastián Yatra soient venus chacun de leur côté, comme il fallait s’y attendre, ils n’ont pas mis longtemps à se retrouver pour se rattraper.

Peu de temps après, les médias qui se trouvaient à la périphérie de l’événement et certains participants à l’événement ont réussi à prendre des photos.

De cette façon, les médias ont émis l’hypothèse que le couple était à l’affiche d’une réunion romantique et affirment que cela pourrait être une seconde chance pour les célébrités.

Et la vérité est que Sebastián Yatra et Toni Stoessel étaient l’un des couples les plus aimés du monde de la musique.

En remontant un peu le temps, le couple a commencé leur relation amicale en 2016, lorsque le chanteur Sebastián Yatra a signé un contrat avec la maison de disques où travaille Tini, puis ils ont eu une collaboration musicale sur le thème de « Oye » qui est sorti en octobre 2019.

Après de nombreuses rumeurs, les célébrités ont rendu leur idylle publique en avril 2019 en s’embrassant devant des milliers de personnes sur la scène du stade Luna Park.

Cependant, à la grande tristesse des fans du couple, ils ont fait connaître leur rupture un an plus tard et chacun a poursuivi sa carrière musicale.

En fait, c’est récemment que Sebastián Yatra et Tini ont à nouveau provoqué des spéculations sur une éventuelle réunion, cependant, aucun des chanteurs n’a fait de déclaration à ce sujet.