Sont les types de pain les plus sains qui existent | La vie

Pendant des milliers d’années, les êtres humains ont survécu à toutes sortes de pandémies, guerres et autres épreuves, grâce au pain. Mais tout le monde ne se nourrit pas de la même manière.

Nous devons beaucoup à cet aliment de base, mais en même temps si essentiel, car il est Pain. C’est peut-être l’aliment le plus consommé au monde, mais d’un point de vue nutritionnel, il suscite la polémique.

En raison de sa teneur élevée en glucides et en gluten, le pain est éliminé dans presque tous les régimes.

Mais il existe des centaines de variantes différentes, et certains pains sont plus sains que d’autres. Le site de nutrition Verywellfit nous dévoile les pains les plus sains qui existent, capable de bien se combiner avec un régime, s’il est pris avec modération.

De nombreux pains ont ingrédients crus ainsi que grains entiers et graines. Indépendamment de l’apport calorique, ou des glucides, ils sont considérés comme sains.

De nombreuses études ont montré que manger des grains entiers et des céréales (grains entiers) vous aide à perdre du poids et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer.

Pain 100 % blé entier

Ce pain, aux grains de blé entier, apporte protéines, glucides et fibres. Mais aussi minéraux abondants comme le sélénium, le manganèse et le calcium.

Les grains entiers aident également contrôler le poids et le diabète.

Soyez prudent car certains pains annoncés comme entiers ne sont pas entiers à 100 %. Vous devez vérifier qu’ils sont 100 % intégral, c’est-à-dire le grain de blé non transformé.

Pain aux graines

De nombreux types de pains comprennent plusieurs types de graines. Les plus communs sont avoine, amarante, sarrasin, orge et millet.

Ces graines variées fournissent fibres, protéines et micronutriments. Mais il faut chercher des pains 100 % grains entiers.

Pain aux céréales germées

Les grains germés, sur le point de germer ou lorsqu’ils l’ont déjà fait, ajouter des propriétés nutritionnelles au pain.

Ont plus de vitamines et de minéraux comme le zinc, le fer, le magnésium, et de plus. Et ils lèvent également le sucre plus lentement que le pain blanc.

Pain d’avoine

100 % d’avoine à grains entiers ont un type de fibre spatiale appelée bêta-glucane, qui réduit le mauvais cholestérol et aide à stabiliser la glycémie et à abaisser la tension artérielle.

Il a aussi Fibre soluble, ce qui réduit la constipation.

Pain aux graines de lin

Lin il est sans gluten, c’est donc un bon choix pour les personnes qui ne peuvent pas le prendre.

Il a également une teneur élevée en fibres, et en graisses végétales saines.

Ces pains sont compatibles avec une alimentation saine et variée, vous pouvez donc les consommer sans crainte, sauf avis contraire de la diététicienne.