Sonu Sood a échappé à l’impôt sur 20 crore de Rs, enfreint les normes de la FCRA: Département de l’impôt sur le revenu

Le département de l’impôt sur le revenu a déclaré que la Charity Foundation constituée par l’acteur le 21 juillet 2020 avait collecté des dons à hauteur de Rs 18,94 crore du 01.04.2021 à ce jour, dont seulement Rs 1,9 crore ont été dépensés.

Le département de l’impôt sur le revenu, qui avait élargi son enquête sur l’évasion fiscale contre Sonu Sood, a affirmé aujourd’hui que l’acteur avait éludé des impôts de plus de 20 crores de roupies. Le service informatique avait mené des perquisitions au domicile de l’acteur pendant trois jours consécutifs. Dans le cadre de l’opération, le service fiscal avait mené des enquêtes dans 28 locaux répartis sur Mumbai, Lucknow, Kanpur, Jaipur, Delhi et Gurugram. Le ministère a déclaré aujourd’hui avoir trouvé des preuves incriminantes relatives à l’évasion fiscale lors de la perquisition.

“Le principal modus operandi suivi par l’acteur avait été d’acheminer ses revenus non comptabilisés sous la forme de faux prêts non garantis auprès de nombreuses fausses entités”, a déclaré le département des impôts dans un communiqué.

Il a ajouté: «Les enquêtes ont jusqu’à présent révélé l’utilisation de vingt de ces entrées, dont les fournisseurs, après examen, ont accepté sous serment d’avoir donné de fausses entrées d’hébergement. Ils ont accepté d’avoir émis des chèques au lieu d’espèces. Il y a eu des cas où des reçus professionnels ont été camouflés en prêts dans les livres de comptes à des fins d’évasion fiscale. Il a également été révélé que ces faux prêts ont été utilisés pour faire des investissements et acquérir des propriétés. Le montant total des impôts éludés découverts jusqu’à présent s’élève à plus de 20 crores de roupies », a-t-il déclaré.

Le département de l’impôt sur le revenu a déclaré que la Charity Foundation constituée par l’acteur le 21 juillet 2020 a collecté des dons à hauteur de Rs 18,94 crore du 01.04.2021 à ce jour, dont seulement Rs 1,9 crore ont été dépensés pour divers travaux de secours. “On constate que des fonds à hauteur de 2,1 crores de roupies ont également été collectés par la Charity Foundation auprès de donateurs étrangers sur une plate-forme de financement participatif en violation des réglementations de la FCRA”, a déclaré le département.

Le département a également déclaré que de l’argent comptant de 1,8 crore de roupies avait été saisi lors des perquisitions et que 11 casiers avaient été placés sous ordonnance d’interdiction. Une opération immobilière et quelques autres transactions financières liées à Sood sont sous le scanner du département.

