COVID-19[FEMININE: Juste au moment où vous pensez que l’acteur Sonu Sood a fait assez pour les citoyens ordinaires, l’acteur propose de nouvelles idées, des initiatives pour prouver qu’il n’y a pas de limite à aider les gens, en particulier en Inde, où les citoyens se sont vu refuser une aide de base lorsque la pandémie a frappé le pays , laissant des milliers de travailleurs migrants sans emploi, sans toit sur la tête. L’acteur Sonu Sood est venu à leur secours à ce moment-là non pas une fois mais autant de fois qu’il a été appelé à l’aide.

Maintenant, l’acteur a de nouveaux plans pour faciliter les services de vaccination dans l’Inde rurale. Sonu Sood a récemment lancé une nouvelle initiative « COVREG », qui vise à créer le plus grand programme de bénévolat au monde pour l’enregistrement de la vaccination COVID-19 dans l’Inde rurale. L’initiative est alimentée par le leader rural de la fintech Spice Money et embarquera des volontaires via son site Web www.covreg.in .

Après avoir terminé l’enregistrement, les volontaires recevront une application pour aider à l’enregistrement des vaccins COVID qui vise à couvrir environ 95 crore de la population rurale indienne. Cela comprend plus de 65 pour cent de la population indienne totale. Spice Money contribuera à fournir l’expertise technologique nécessaire à la création de l’application. Actuellement, la société fintech fournit une redirection vers le site Web de Cowin à l’aide de son application et de son portail Web Adhikari, qui ont jusqu’à présent été utilisés par plus de 2 lakh Adhikaris basés dans l’Inde rurale pour aider à enregistrer leurs clients pour la plus grande campagne de vaccination de l’Inde.

COVREG seront les premières applications B2B compatibles ASP. Cela signifie que cela permettra un modèle assisté pour l’enregistrement de la vaccination dans l’Inde rurale. L’application a été autorisée par le ministère de la Santé du gouvernement indien en tant que fournisseur de services d’application (ASP), avec des API CoWIN protégées.

Les volontaires COVREG seront formés pour résoudre tous les problèmes ou problèmes pour lesquels les gens pourraient avoir besoin d’aide, tels que le manque de preuve d’identité, où ils aideront les bénéficiaires à demander une carte PAN en ligne. Toute personne disposant d’un smartphone et d’une connectivité 4G peut faire partie de ce programme de volontariat en s’inscrivant sur son site officiel.

Comme nous le savons, la population rurale de l’Inde continue de lutter en raison d’une faible alphabétisation numérique. Ainsi, ils ne sont pas en mesure de bénéficier pleinement des services d’auto-enregistrement numérique qui leur sont proposés pour l’enregistrement des vaccins. COVREG répondra aux défis concernant le manque d’alphabétisation numérique, d’infrastructure et d’accessibilité dans les zones rurales. Les volontaires de l’initiative s’efforceront également d’éliminer l’hésitation à la vaccination parmi les gens en éduquant les bénéficiaires avec les bonnes informations et en détruisant les mythes qui l’entourent. Les volontaires aideront à enregistrer les citoyens ruraux et à réserver des créneaux pour les deux doses de vaccination pour eux. Les volontaires s’assureront également qu’ils atteignent les centres de vaccination et reçoivent une certification après avoir reçu le vaccin.

L’énorme réseau de Spice Money avec plus de 5 lakh Adhikaris (agents correspondants bancaires) et des partenaires, couvrant 95% des codes PIN ruraux en Inde, sera mis à profit en tant que volontaires COVREG pour assurer une portée maximale dans les villages ruraux. Les volontaires travaillant actuellement avec la Fondation Sonu Sood Charity feront également partie du réseau de volontaires COVREG. La fondation vise également à recruter un grand nombre de personnes en tant que bénévoles pour soutenir l’initiative.

La Fondation Ek Soch, une organisation partenaire, apportera également sa contribution à l’initiative. Ils seront responsables de la gestion des bénévoles sur le terrain. La mobilisation d’une main-d’œuvre aussi massive permettra la diffusion d’informations et d’éducation justes et atténuera les hésitations vis-à-vis des vaccins dans tous les coins de l’Inde.

L’acteur et philanthrope Sonu Sood a déclaré : « Pour gagner la bataille contre le COVID-19, la vaccination revêt la plus haute importance. L’Inde rurale qui a lutté contre la pandémie est maintenant aux prises avec les enregistrements de vaccins. Cette initiative est donc prise après avoir profondément compris la lutte à laquelle l’Inde rurale est confrontée après des mois de travail sur le terrain. COVREG ne traitera pas seulement les problèmes spécifiques aux zones rurales de l’enregistrement des vaccins et fera également de son mieux pour fournir une assistance indispensable aux citoyens ruraux hésitants. Le soutien que les bénévoles du quartier sont prêts à apporter ne fera qu’intensifier le processus d’enregistrement des vaccins dans l’Inde rurale.

Dilip Modi, fondateur de Spice Money, a déclaré que la vaccination de la population rurale est le seul moyen de contrôler la pandémie et de reconstruire les moyens de subsistance ruraux à l’heure actuelle. Le mode assisté de COVREG a été créé pour relever les défis auxquels sont confrontés les citoyens ruraux, où des bénévoles accompagnent les citoyens ruraux tout au long du processus de vaccination. Nous avons toujours été passionnés par le parcours philanthropique de Sonu Sood et collaborer avec COVREG est un pas vers notre vision commune du développement rural, a-t-il ajouté.

À propos de COVREG

Initiative de Sonu Sood, COVREG vise à créer le plus grand programme de volontariat au monde pour l’Inde rurale pour l’enregistrement de la vaccination contre le covid. Le mot COVREG vient de – COV signifie COVID et REG signifie INSCRIPTION. Le mot vient également avec l’objectif d’étendre la couverture d’enregistrement de vaccination à l’Inde rurale.

Tout ce que vous devez savoir sur Spice Money

Spice Money est la principale entreprise de fintech rurale en Inde. Il compte plus de 500 000 Adhikaris (entrepreneurs) qui offrent un dépôt en espèces, un système de paiement activé Aadhar pour le retrait d’espèces, un mini guichet automatique, une assurance, des prêts, des paiements de factures, un centre de collecte d’espèces pour les clients/agents/représentants de NBFC/banques, entre autres. Plus de 90 pour cent de leur réseau réside en Inde semi-urbaine et rurale. On peut profiter des services Spice Money via l’application Spice Money (application Adhikari) et le portail Web. La plate-forme technologique a obtenu 4,4 étoiles sur Google Play Store. L’application, avec l’aide de sa technologie de pointe et de son vaste réseau, essaie d’aider les gens à travers l’Inde à accéder facilement à divers services financiers.

