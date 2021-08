Sonu Sood nommé ambassadeur de l’initiative « Desh Ke Mentor » du gouvernement de Delhi pour les écoliers

in

Le gouvernement de Delhi a annoncé aujourd’hui que l’acteur Sonu Sood serait l’ambassadeur de la marque de son initiative “Desh ke mentor” pour les écoliers. Dans le cadre de cette initiative, des jeunes de tout le pays peuvent choisir de devenir mentor de deux ou trois étudiants des écoles publiques de Delhi et les guideront vers la réalisation de leurs objectifs. L’annonce a été faite par le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.

Sonu Sood était également présent lors de la conférence de presse. Il a déclaré que les étudiants sont confrontés à de nombreux doutes quant à leur carrière pendant leurs études et qu’il devrait y avoir quelqu’un pour les guider. “Je suis ingénieur. Quand j’étais en 11e et 12e, on ne se concentrait que sur deux professions – médecin ou ingénieur. Aujourd’hui, il y a tellement de plateformes, de pistes que les étudiants ne connaissent pas. Ceux qui ont déjà réussi dans différentes voies devraient se présenter pour devenir un mentor », a déclaré Sonu Sood.

Sood a déclaré qu’il avait donné l’occasion aux jeunes de mentorer des milliers d’étudiants. « Il n’y a pas de meilleur service que de guider les étudiants. Je suis sûr qu’ensemble, nous le pouvons et nous le ferons », a déclaré Sonu Sood.

Sood a rencontré aujourd’hui Arvind Kejriwal dans la capitale nationale. Le parti Aam Aadmi (AAP) a partagé une photo de la réunion sur son compte Twitter. Le vice-ministre en chef Manish Sisodia, le député Raghav Chadha et le président de la PHD Chamber Punjab Karan Gilhotra étaient également présents lors de la réunion.

“L’acteur et philanthrope Sonu Sood rencontre Delhi CM Shri Arvind Kejriwal. Dy CM Manish Sisodia, AAP MLA Raghav Chadha et Karan Gilhotra sont également présents », a déclaré AAP sur son compte Twitter.

L’acteur et philanthrope @SonuSood rencontre Delhi CM Shri @ArvindKejriwal. Dy CM @msisodia, AAP MLA @raghav_chadha & @Karan_Gilhotra également présents. pic.twitter.com/XGPwhMnonX – AAP (@AamAadmiParty) 27 août 2021

Trois jeunes professionnels de lakh guideront et encadreront environ 10 étudiants des écoles publiques de Delhi, a informé le parti Aam Aadmi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se présenterait aux élections sur un ticket AAP ou s’il rejoindrait la politique, Sood a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé de se lancer en politique.

