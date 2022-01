Sony a annoncé les nouvelles sorties PS Plus et PS Now de janvier

Capture d’écran : ATLUS

Sony a officiellement annoncé les jeux qui seront ajoutés à PS Now et PS Plus à partir de demain. Le premier ajoute Final Fantasy XII: The Zodiac Age et Mortal Kombat 11, tandis que le dernier inclut Persona 5 Strikers.

PS Now, le service d’abonnement de streaming de jeux de Sony, ajoute demain six nouveaux jeux. Ils sont :

Mortal Kombat 11Final Fantasy XII: The Zodiac AgeFury UnleashedUnturnedSuper Time Force UltraKerbal Space Program: Enhanced Edition

Pendant ce temps, le PS Plus de plus en plus anachronique ajoute trois nouveaux jeux à télécharger pour les abonnés ce mois-ci. C’est eux :

Persona 5 StrikersDirt 5Deep Rock Galactic

Une belle sélection, tout compte fait, avec Deep Rock Galactic faisant ses débuts sur PlayStation. Mais au fil des mois, l’offre de Sony semble de plus en plus déroutante, étant donné a) comment les deux services se chevauchent désormais sérieusement, et b) aucun ne semble être une réponse adéquate au Game Pass de Microsoft.

En tant que personne en retard sur la PS4, je me souviens avoir été extrêmement confus à l’époque par ces deux services d’abonnement différents proposés pour la même machine. C’est quelque chose qui est devenu encore plus déroutant compte tenu des énormes améliorations apportées l’année dernière à PS Now, offrant désormais un streaming 1080p, mais plus important encore, permettant aux abonnés de télécharger environ la moitié du catalogue.

Là où PS Now était autrefois uniquement en streaming, et PS Plus une poignée de « cadeaux » téléchargeables (plus les vôtres si vous cessez votre dîme mensuelle), les deux empiètent désormais considérablement sur le territoire de l’autre. Étant donné que Now vous permet de télécharger presque tous les jeux PS2 et PS4 disponibles sur votre machine, cela commence à ressembler beaucoup plus à Game Pass, jusqu’à ce que vous remarquiez que seuls trois jeux de 2021 sont disponibles pour jouer localement.

Pendant ce temps, Microsoft ajoute chaque mois des lots de nouveaux jeux téléchargeables à Game Pass, y compris un nombre franchement étrange de versions du premier jour, ce qui rend les deux offres de Sony totalement avares. Cependant, Now a plusieurs centaines de jeux disponibles, éclipsant le catalogue de Microsoft…

Voir! Déroutant!

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Sony va enfin réagir au jeu de poulet gratuit de Microsoft, combinant judicieusement les deux services en un seul et utilisant la marque mieux comprise de PS Plus pour le titrer. Cela semble définitivement le bon choix, étant donné que Now offre un rival à moitié décent à Game Pass depuis près de six mois, et que peu de gens l’ont remarqué.

En attendant, nous avons encore un mois au cours duquel Sony nous propose trois maigres nouveaux jeux à télécharger, tandis que Microsoft en distribue plus à chaque fois qu’il éternue.