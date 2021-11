Sony a breveté ses façades PS5

Sony a déposé un brevet pour ses façades PS5. Le brevet de conception a été initialement déposé une semaine avant le lancement de la PS5 en novembre de l’année dernière, et il a ensuite été publié au United States Patent and Trademark Office (USPTO) le 16 novembre. Cela a alimenté la spéculation selon laquelle Sony créerait ses propres façades ou skins PS5.

Le brevet de conception, repéré par OP Attack, survient plus d’un an après que Matt MacLaurin, l’ancien vice-président du design UX de Sony chez PlayStation, ait déjà fait allusion à une version noire de la PS5 ou « une édition spéciale pour tout le monde ». Alors que Sony a créé des versions noires de sa manette DualSense et de son casque Pulse 3D Audio, la console PS5 reste blanche pour le moment.

Anciennes façades PS5 de DBrand.Image: DBrand

Des tiers ont tenté de combler le vide des façades noires, mais Sony a menacé de poursuites judiciaires. Une petite entreprise nommée d’abord PlateStation5 puis CustomizeMyPlates a été forcée d’annuler et de rembourser les commandes de façades noires PS5 l’année dernière à la suite d’une action en justice de Sony. CustomizeMyPlates est revenu plus tôt cette année et vend toujours des plaques personnalisées.

Cette action en justice n’a pas empêché DBrand de vendre ses propres façades noires mates et même d’oser poursuivre Sony. Sony a finalement menacé DBrand de poursuites judiciaires, forçant la société à retirer ses façades et à les remplacer quelques jours plus tard par un nouveau design et une campagne marketing qui se moquaient de l’équipe d’avocats de Sony.