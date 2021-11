Sony a breveté un contrôleur PlayStation pour votre téléphone mobile

On dirait Sony a breveté un nouveau PlayStationcontrôleur de style à utiliser avec votre appareil mobile.

Selon VGC, un brevet a récemment été déposé par la branche japonaise de Sony Interactive Entertainment, et le document détaille le matériel qui s’adapterait de chaque côté de votre appareil, en utilisant son écran comme affichage au milieu. Cela ressemble un peu à une Nintendo Switch ou à la Backbone One qui a été si populaire auprès des utilisateurs d’iPhone.

Le brevet suggère que Sony envisage un design inspiré de DualShock, plutôt que quelque chose basé sur le DualSense de la PS5. La conception est composée « d’une partie de préhension du côté gauche et d’une partie de préhension du côté droit saisies par les mains gauche et droite de l’utilisateur ». Au milieu, et non représentés sur les dessins techniques, les deux poignées seront reliées par « une partie de tige qui peut être inclinée par l’utilisateur et détectera la direction d’inclinaison et la quantité d’inclinaison de la partie de tige » – permettant probablement des fonctions gyroscopiques dans application mobile.

En termes d’applications pratiques, ce matériel pourrait être utilisé pour vous permettre de jouer à des jeux PlayStation via la fonctionnalité de lecture à distance d’une console, ou de les diffuser via le cloud (à la Xbox Cloud Gaming). Si Sony veut vraiment pousser PlayStation Now à lutter contre la force bien commercialisée du Xbox Game Pass et du Cloud Gaming, cet appareil pourrait être un bon moyen pour la société japonaise de mettre le pied dans la porte.

Il est logique que Sony veuille se développer davantage dans les jeux mobiles ; dans une interview en octobre, le directeur de Sony, Jim Ryan, a déclaré qu’il souhaitait que les jeux PlayStation « soient appréciés par un public presque illimité ». S’affranchir des limites du salon ou de la chambre et entrer directement entre les mains des joueurs est certainement à la hauteur de cet idéal.

Nous avons déjà entendu dire que PlayStation voulait apporter Uncharted, God of War et plus encore sur mobile, et Ryan lui-même a explicitement noté que le mobile sera un outil que Sony utilisera pour étendre la portée de PlayStation à l’avenir.

« Nous avons réfléchi à la façon dont les joueurs apprécient notre contenu et avons eu quelques premiers succès en expérimentant des jeux et des applications mobiles pour offrir plus de choix aux joueurs », a-t-il déclaré dans l’interview susmentionnée. « Le mobile n’est qu’un des domaines que nous explorons pour atteindre des millions de joueurs au-delà de nos plateformes. »

Au moment de la rédaction, Sony n’a pas officiellement commenté les brevets.