Sony a confirmé le spoiler le plus fou de “Spider-Man: No Way Home”

Nous savions bien avant la première de Avengers: Endgame que tous les super-héros morts dans ce cliffhanger choquant d’Infinity War seraient ressuscités dans le prochain film des Avengers. Il était logique que l’histoire et les plans du MCU de Marvel reprennent vie à ces héros. Au cours de l’année entre les deux superbes épisodes d’Avengers, nous avons vu de nombreuses preuves indirectes montrant que les personnages morts réapparaîtraient dans Fin du jeu. Pourtant, Marvel a continué à insister sur le fait que les décès étaient définitifs et que nous devions les accepter. Avance rapide vers Spider-Man: No Way Home, et nous avons un “problème” similaire. Nous savons que trois variantes de Spider-Man apparaîtront dans cette histoire multivers. Comme ce fut le cas avec Endgame, ce spoiler majeur ne gâchera pas le film. Mais contrairement à il y a deux ans, Sony continue de confirmer que le grand spoiler de l’intrigue No Way Home que nous avons vu maintes et maintes fois est réel.

Meilleure offre du jour L’outil électrique le plus vendu d’Amazon est 5 étoiles et il est à 25 % de réduction ! Prix ​​catalogue :199,00 $ Prix :149,00 $ Vous économisez :50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La grande fuite de No Way Home

Peu de temps après que Sony a publié la première bande-annonce de No Way Home il y a quelques jours, nous avons vu quelques prétendues photos émerger en ligne. Ce n’est pas inhabituel pour les films, en particulier les histoires MCU. Nous continuons à les voir tout le temps, et tout le monde les considère comme des fuites non confirmées. La même chose se produit également avec les spoilers de l’intrigue, et nous avons vu jusqu’à présent pas mal de fuites dans l’intrigue de Spider-Man 3.

L’une de ces images récentes montrait ce qui semblait être Tobey Maguire et Andrew Garfield en costumes Spider-Man. Ils étaient au sommet d’un échafaudage pendant le tournage d’un film mystérieux. La première image était très floue, incitant certaines personnes à supposer que quelqu’un l’avait trafiquée. D’autres ont expliqué pourquoi la photo ressemblait à ça.

Ensuite, nous avons eu un autre plan montrant l’échafaudage du décor sous un nouvel angle. Et puis nous avons eu une bien meilleure image qui montrait Garfield sous un angle différent. Contrairement à l’image originale, cette image montrait clairement que l’acteur s’était adapté pour jouer à nouveau Spider-Man, malgré ses démentis.

Sony continue de confirmer le grand spoiler de l’intrigue de Spider-Man

Au départ, personne ne pouvait dire avec certitude que les images provenaient d’un ensemble No Way Home ou d’un film MCU. Ils auraient tous pu être trafiqués par des fans talentueux qui ont le temps de s’amuser avec tout le monde. Sony aurait pu les laisser partir, et nous les aurions tous oubliés. Mais les avocats de Sony n’ont pas pu s’en empêcher et ont décidé de déposer des demandes de droits d’auteur contre les images. La plupart des gens ne se soucieront pas de ces développements. Mais les fans inconditionnels de Spider-Man qui dénichent les photos du tournage le remarqueront.

Ces revendications de droits d’auteur confirment que le contenu des images appartient à Sony. Cela signifie qu’ils confirment également ce grand spoiler de l’intrigue No Way Home que tout le monde connaît. Le film est un film multivers qui proposera trois versions de Spider-Man : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Tout d’abord, Sony a supprimé l’image montrant le visage de Garfield. Quelques jours plus tard, Sony a retiré les photos du plateau montrant l’échafaudage sur fond bleu. Étrangement, l’image montrant à la fois Maguire et Garfield est restée sur Reddit. C’est la photo qui a fuité juste après la sortie de la bande-annonce de No Way Home.

Mais les avocats de Sony ont de nouveau frappé il y a quelques jours. Cette image a maintenant disparu et les Redditors l’ont immédiatement remarquée. Pour tout résumer, Sony vient de confirmer aux fans que les photos de tournage montrant Tobey Maguire et Andrew Garfield sont réelles.