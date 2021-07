Sony a déjà vendu 1 crore de consoles PlayStation 5 « record »

Sony a également partagé que plus de 6,5 millions d’exemplaires de Spider-Man: Miles Morales ont été vendus depuis son lancement en novembre 2020.

Sony PlayStation 5 : Sony a déclaré avoir vendu jusqu’à présent 10 millions d’unités (1 crore) de sa PS5. Avant cela, le chiffre des ventes de la PS5 a été publié par Sony en avril, alors qu’il s’élevait à 7,8 millions (78 lakh) d’unités, indiquant qu’en l’espace d’environ trois mois, plus de 2 millions (20 lakh) d’unités ont été vendues du Sony. console de jeux. Cela signifie que les ventes de la PS5 dépassent celles de la PS4, et avec cela, la dernière PlayStation est devenue la console de jeu la plus vendue que la société ait vue. Et tout cela alors que l’entreprise est confrontée à une pénurie d’approvisionnement.

Les ventes en flèche de la PS5 sont excellentes pour Sony, mais cela ne change rien au fait que l’achat d’une console de jeu est actuellement difficile pour les utilisateurs en raison d’une pénurie de puces à travers le monde. Le PDG et président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que même si la PS5 avait réussi à atteindre plus de foyers à un rythme plus rapide que toutes les consoles que Sony avait vendues auparavant, la société devait encore beaucoup travailler car la demande pour la PS5 est plus que l’offre. Il a ajouté que malgré ces défis, la priorité de l’entreprise serait d’améliorer les niveaux d’inventaire.

Sony a également partagé que plus de 6,5 millions d’exemplaires de Spider-Man: Miles Morales ont été vendus depuis son lancement en novembre 2020, tandis que plus de 1,1 million d’exemplaires de Ratchet & Clank: Rift Apart ont été vendus depuis sa sortie le mois dernier.

Alors que Sony partage les détails des ventes de sa console de jeu, Microsoft ne fait pas de même avec sa Xbox à l’ère Xbox One. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la société était à fond sur les jeux et a ajouté que les séries Xbox S et X étaient les consoles les plus vendues de la société à ce jour. Il a en outre déclaré que Redmond avait vu plus de consoles de jeu de ces séries vendues à ce jour que n’importe laquelle de ses offres précédentes.

