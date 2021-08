Sony a empêché McDonald’s de sortir une manette PS5 en édition limitée et Internet est en colère

McDonald’s a été empêché de publier une gamme en édition limitée de contrôleurs PS5 de marque pour célébrer les 50 ans de son lancement en Australie.

Le géant de la restauration rapide a été contraint de retarder ses célébrations de la « Stream Week » après que Sony a déclaré qu’il n’autoriserait pas les contrôleurs DualSense de marque.

Génial ou dégoûtant ?

La semaine dernière, des images des contrôleurs PS5 en édition spéciale prévus par McDonald’s ont balayé Internet, déclenchant un débat houleux sur leur légitimité et leur fraîcheur.

Chaque contrôleur DualSense personnalisé comportait des boutons peints en jaune emblématique de McDonald’s, un pavé tactile avec le logo «M», des images de ses célèbres frites et hamburgers, le tout sur une base rouge et blanche.

Les contrôleurs PS5 se sont révélés diviseurs, de nombreux joueurs affirmant qu’ils seraient heureux de les payer et d’autres les qualifiant de «pires absolus».

Laisseriez-vous McDonald’s concevoir votre matériel de jeu ou devrait-il s’en tenir à la préparation de votre déjeuner ?

A quoi servaient-ils ?

McDonald’s prévoyait de lancer 50 des contrôleurs de marque dans le cadre d’un prix promotionnel pour les clients australiens.

Il faisait partie de la ‘Stream Week’ des restaurants, qui commémorera les 50 ans de l’ouverture de son premier restaurant en Australie.

Avant leur annulation, McDonald’s prévoyait de travailler avec un certain nombre de streamers Twitch pour la promotion, offrant les contrôleurs comme prix à ceux qui ont regardé certains flux de jeux comme Overwatch, Minecraft, FIFA 21 et Night in the Woods.

Pourquoi a-t-il été annulé ?

On ne sait pas encore tout à fait pourquoi Sony, qui ne propose actuellement que des contrôleurs PS5 en trois couleurs, est intervenu.

Selon Press Start, McDonald’s a maintenant reporté l’intégralité de l’événement à la suite de l’intervention de Sony.

“Malheureusement, la semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et ne se poursuivra pas ce dimanche”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous ne sommes pas en mesure de confirmer une nouvelle date pour l’événement proposé pour le moment. Nous aurons de superbes prix, notamment les sweats à capuche du 50e anniversaire de Macca et des abonnements à 50 chaînes pour chaque streamer à offrir. Nous serons en contact avec le nouveau timing dès que nous l’aurons confirmé.

“Sony PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette dans le matériel promotionnel lié à l’événement Stream Week proposé et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. La semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et les contrôleurs Sony PlayStation ne seront pas inclus dans le cadeau. »

