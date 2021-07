Sony a fait quelque chose que LG n’a pas réussi à faire… me faire croire à nouveau

Robert Triggs / Autorité Android

Robert Triggs

L’histoire de l’industrie des smartphones en est une de perturbation. Alors que les marques chinoises se sont développées et ont profité, de nombreuses marques de téléphones et de technologies traditionnelles ont connu des difficultés. Blackberry, HTC et Nokia (à l’exception du « revival » HMD) sont tombés à l’eau. LG a été la dernière et la plus grande victime du marché extrêmement concurrentiel, s’inclinant après avoir tenté à plusieurs reprises et échoué à revigorer sa gamme.

Sony semble être l’exception à cette tendance plutôt malheureuse. Malgré plusieurs années de baisse au bas des classements des parts de marché, la marque qui nous a offert le puissant Sony Ericsson W800 est toujours d’actualité près de deux décennies plus tard. En fait, l’entreprise est sur une trajectoire ascendante à un moment où d’autres ferment boutique.

Sony a fait de moi un croyant : il est possible de créer de superbes téléphones sans plaire à tout le monde.

À contre-courant, la division mobile de Sony a affiché son premier bénéfice en cinq ans au premier trimestre 2021. La société a réussi cet exploit en réduisant les coûts de production et en augmentant le prix de vente moyen de ses téléphones. Comme on peut le voir assez clairement dans le prix incroyablement élevé de 1 299 $ pour son dernier produit phare Xperia 1 III. Ce n’est pas une image entièrement rose pour Sony cependant. L’entreprise vend moins de smartphones qu’à n’importe quel moment de la dernière décennie. Seulement 2,9 millions d’unités en 2020 par rapport à un pic de 39,1 millions en 2014. Mais rester en affaires est ce qui est important et contre toute attente, Sony reste en vie.

Attrait de niche par rapport au marché de masse

David Imel / Autorité Android

La comparaison entre LG et Sony est intéressante. Les deux sont d’énormes marques technologiques héritées qui, après un succès initial sur le marché des téléphones portables, ont investi d’innombrables sommes d’argent dans leurs divisions mobiles en difficulté au cours de la dernière décennie. LG a finalement décidé d’arrêter la même année, Sony a finalement retrouvé ses bénéfices.

La principale différence que je peux voir est que LG ne s’est jamais tout à fait fixé sur un marché cible, libérant une large gamme de combinés différents, certains très expérimentaux, dans le but d’atterrir sur un succès retentissant. Avec des téléphones allant du LG G5 et Wing extrêmement expérimentaux au G7 ThinQ incroyablement sûr mais étrangement nommé et au Velvet à la mode, il est devenu de plus en plus difficile de voir qui achèterait réellement les téléphones LG année après année.

Alors que LG a pratiquement tout essayé, Sony a passé du temps à se tailler une niche sur le marché.

Pendant ce temps, Sony a regardé à l’intérieur, a doublé ses racines et s’est donné beaucoup de mal pour plaire à son public cible avec peu d’esprit pour construire un smartphone révolutionnaire. Sony a compris dans quoi il pourrait être bon plutôt que de se réinventer complètement. Au crédit de LG, son excellente série V a failli trouver un créneau multimédia similaire à celui que Sony occupe actuellement. Mais les téléphones de LG ne pourraient jamais tout à fait maîtriser le prix extrêmement élevé de la gamme Xperia de Sony.

Sony a rencontré des problèmes similaires à ceux de LG du milieu à la fin des années 2010, avec des ventes et des parts de marché en baisse. Les gammes Xperia Z et XZ ont été lancées avec un calendrier de sortie semestriel désordonné. Il y avait aussi un éventail ahurissant de modèles avec très peu d’innovation entre eux. Comme vous pouvez l’imaginer, les téléphones sont arrivés à des critiques mitigées, bien que Sony ait été félicité pour ses excellentes fonctionnalités audio et ses cotes IP.

La gamme Xperia a tourné une page avec la série Xperia 1 remaniée, qui se concentrait sur la correction des critiques précédentes sans s’éloigner trop du public principal de Sony. Nous avons même loué le modèle de première génération pour son excellent matériel, même s’il était très cher et imparfait. C’est ici que Sony a présenté pour la première fois son écran OLED 4K HDR 21:9, sa configuration à trois caméras, et a finalement ramené la prise casque (et conserver un stockage extensible) pour se présenter comme la machine multimédia ultime.

Croire au pouvoir de la niche

Robert Triggs / Autorité Android

Il a fallu une révision ou deux, mais le produit phare Xperia 1 de Sony et les smartphones Xperia 5 plus abordables ont été assez bien évalués. En fait, ses modèles 2020 faisaient partie de nos meilleurs choix pour l’année et le produit phare Xperia 1 III de 2021 est le meilleur effort de la marque à ce jour, bien qu’avec un prix encore plus élevé. La formule de Sony fonctionne (enfin).

Les propres chiffres de Sony montrent qu’il ne construit pas de téléphones pour les consommateurs de masse, mais un retour aux bénéfices suggère que ce n’est pas nécessaire. En tirant parti de son écran Bravia, de sa caméra Alpha et de ses technologies audio, les meilleurs de sa catégorie, Sony a montré qu’il était possible de survivre sur le marché extrêmement concurrentiel des smartphones en jouant devant un public passionné.

Comme LG, Blackberry et d’autres l’ont montré, se tailler une niche durable n’est pas une tâche facile. D’autant plus que les vents dominants ont vu les marques courir vers le bas face aux fabricants chinois rentables. Mais peut-être assistons-nous à des signes que l’industrie peut revenir à l’époque où les marques se distinguaient par des mérites uniques – qu’il s’agisse de multimédia, de jeux, d’appareil photo ou d’autres prouesses.

Sony a fait de moi un croyant. Il est possible de créer de superbes smartphones et de gérer une entreprise durable sans plaire à absolument tout le monde. À condition, bien sûr, de trouver une formule pour laquelle il existe une véritable demande. Il a fallu des années pour arriver ici, alors espérons que l’entreprise pourra continuer.