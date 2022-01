Sony a présenté PlayStation VR2 et fait le grand saut vers la réalité augmentée | Jeux

Sony se rapproche de la réalité augmentée avec son nouvel appareil PlayStation VR2 qu’il vient de dévoiler au CES 2022 et qui ouvre une nouvelle voie à la PS5.

Ce même été nous avons pu parler du PlayStation VR2 et de son possible lancement pour cette année, les lunettes qui feront un bond vers la réalité augmentée par Sony. Bien que cela soit dans l’esprit de beaucoup à l’approche du CES 2022, de telles informations spécifiques et l’annonce d’une grande partie des spécifications n’étaient pas attendues.

Il s’agit d’un appareil qui se connecte à la PlayStation 5 et intègre la technologie de réalité augmentée. Le sien le design n’a pas encore été révélé et enregistre des fonctionnalités très avancées avec un Panneau OLED 4K HDR qui offrira la meilleure qualité avec 2 000 x 2 040 pixels dans chaque œil.

Ceux-ci sont les avantages qui ont été annoncés jusqu’à présent et qui servent à comprendre de quoi on parle :

Panneau PlayStation VR2 4K HDR OLED (2 000 x 2 040 pixels) – 90/120 Hz Champ de vision 110º Capteurs Gyroscope et accéléromètre Caméras 4 Connexion avec PS5 USB Type C Audio Microphone et prise casque

Multiplier la capacité immersive est l’un des grands objectifs de cet équipement qui complète un champ de vision de 110º avec des panneaux de haute qualité pour chaque œil. De plus, une sortie casque a été ajoutée et il a également vibration qui améliorera l’expérience du joueur.

Concernant l’analyse de l’utilisateur et de l’environnement, il a été précisé qu’elle intégrera quatre caméras extérieures qui suivront les mouvements de la tête.

De plus, Sony a annoncé qu’il y aura une suivi de l’oeil Il « détecte le mouvement de vos yeux, donc un simple coup d’œil dans une direction spécifique peut créer une interaction supplémentaire pour le personnage du jeu ».

A cela il faut ajouter les capteurs qui se chargeront de ne pas perdre le détail de la contrôles appelés contrôleurs de sens.

Vous cherchez à vous connecter à la PlayStation5, pour l’instant il a seulement été annoncé qu’il aurait une sortie USB-C qui sera utilisé pour connecter l’appareil à la console de jeu. Quoi qu’il en soit, il peut y avoir plus de nouvelles à ce sujet.

Il n’y a pas d’images sur votre conception et ils ne sont pas attendus avant quelques mois. Bien que pour compléter les informations le premier jeu exclusif à cet appareil : Horizon Forbidden West. Le nouvel opus de cette saga n’a pas non plus de date de sortie pour le moment.