Sony a racheté Bluepoint Games, le studio Demon’s Souls Remake

Sony a acquis Bluepoint Games, le studio responsable du remake de Demon’s Souls.

La nouvelle de l’acquisition a été annoncée aujourd’hui sur le blog PS par le directeur de PlayStation Studios, Herman Hulst.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“Nous sommes ravis d’avoir officiellement rejoint PlayStation Studios”, a déclaré le président de Bluepoint, Marco Thrush, dans un communiqué.

“Austin, au Texas, a été le port d’attache de Bluepoint depuis la création du studio en 2006 et nous sommes maintenant une équipe de près de 70 créateurs super talentueux et en pleine croissance. Alors que le studio a certainement grandi au cours des 15 dernières années , nos convictions culturelles sont restées les mêmes : toujours repousser les limites et créer des jeux de la plus haute qualité possible tout en s’amusant. L’accent mis sur la culture a joué un rôle déterminant dans notre succès et nous sommes ravis que PlayStation Studios partage un culture et vision.

« PlayStation a un catalogue de jeux tellement emblématique et pour nous, il n’y a rien de mieux que d’apporter certains des chefs-d’œuvre du jeu aux nouveaux joueurs. Faire partie de PlayStation Studios permet à notre équipe d’élever encore plus la barre de qualité et de créer des expériences encore plus percutantes pour la communauté PlayStation.

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au fil des ans – nous avons hâte de vous proposer d’autres jeux incroyables dans ce prochain chapitre de Bluepoint Games. »

En juin, PlayStation Japon a accidentellement divulgué la nouvelle de l’acquisition lorsque Sony a annoncé qu’elle avait fait entrer Housemarque dans le giron.

Mais ce n’était pas la première fois que nous entendions parler d’une éventuelle acquisition de Bluepoint. Les rumeurs concernant la possibilité ont commencé à faire le tour à l’automne 2020, puis à nouveau en février de cette année.

Bluepoint a une histoire avec Sony, ayant remasterisé des jeux tels que God of War et God of War 2 pour la collection God of War, la collection Ico & Shadow of the Colossus, Flower, Uncharted: The Nathan Drake Collection qui comprenait Uncharted 1-3 , et Gravity Rush.

C’est également le studio responsable de la collection Metal Gear Solid HD et de PlayStation All-Stars Battle Royale.