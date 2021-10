Sony a-t-il confirmé que Maguire et Garfield étaient dans Spider-Man : No Way Home ?

Tobey Maguire et Andrew Garfield reviennent à leurs rôles de Spider-Man dans No Way Home, et c’est le plus grand secret gâché du film. Nous avons vu d’innombrables fuites tout au long de l’année qui ont fourni de nombreuses preuves que les deux acteurs ont tourné des scènes pour le prochain film Spider-Man. Cela marquera leurs débuts dans le MCU, car ils rejoindront Tom Holland pour livrer le tout premier film multivers Spider-Man en direct. Ce spoiler est si gros qu’il n’y a aucun moyen de l’éviter vraiment à ce stade, même si vous détestez les spoilers. Et c’est ce spoiler qui anime la conversation sur No Way Home en ligne d’une manière inédite depuis Avengers: Endgame.

Même encore, il y a des fans de Spider-Man qui contestent les fuites, ce qui est une réponse raisonnable. Après tout, Sony et Marvel n’ont pas vraiment lancé la campagne marketing finale pour le film. Ils n’ont pas confirmé que Maguire et Garfield sont dans le film, et la première bande-annonce ne montre que le Hollandais Peter Parker. Mais le dernier mouvement de Sony nous donne un autre signe évident que les anciens acteurs de Spider-Man apparaîtront dans No Way Home.

Les films Maguire et Garfield Spider-Man obtiennent de nouveaux décors 4K

Sony a réalisé cinq films Spider-Man en direct avant de s’associer à Marvel pour amener Peter Parker de Holland au MCU. Tobey Maguire est apparu dans trois d’entre eux : Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) et Spider-Man 3 (2007). Andrew Garfield est intervenu pour remplacer Parker en 2012 pour le premier The Amazing Spider-Man, et la suite a été abandonnée en 2014.

Fait intéressant, No Way Home sera la deuxième fois que Maguire apparaît dans le dernier épisode d’une trilogie Spider-Man. Quant à Garfield, ce sera sa première fois. TASM n’a jamais eu de troisième versement.

Ce sont tous les films que vous devriez revoir avant No Way Home pour vous rappeler le bon, le mauvais et le laid de ces films. Après tout, le nouveau Spider-Man mettra en vedette des héros et des méchants de ces univers, ce qui signifie que nous sommes prêts pour des œufs de Pâques Spidey.

Vous pouvez facilement trouver ces cinq films Spider-Man sur les services de streaming dès maintenant. Et vous pouvez louer ou acheter des versions numériques dans les magasins de films numériques. Mais Sony vous offre une autre option. La société publiera de nouveaux coffrets 4K pour chaque franchise. Tout se passe le 8 novembre, selon DigitalSpy.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

Juste à temps pour No Way Home

L’ensemble Amazing Spider-Man de Garfield coûtera 19,99 £ au Royaume-Uni. La trilogie Spider-Man de Maguire est plus chère à 29,99 £ car elle est livrée avec un troisième disque.

Sony essaie de tirer le meilleur parti de No Way Home dans une année où certains cinéphiles ont encore peur de retourner au cinéma. Le nouveau Spider-Man établira sûrement des records au box-office pandémique, mais c’est à peu près tout. Avec toute l’excitation de No Way Home, il est logique que Sony essaie de vendre plus de produits Spider-Man, y compris de nouvelles rééditions 4K des anciennes franchises Spider-Man.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle Sony appuie sur la gâchette. La première bande-annonce montrait déjà que Doc Ock (Alfred Molina) était dans le film. Il a également taquiné quatre autres méchants des films non-MCU de Sony : Green Goblin, Sandman, Electro et The Lizard. Ce sont les méchants que Maguire et Garfield ont dû affronter dans leurs films. Et si vous amenez les méchants au MCU, vous devez amener les super-héros.

Rappelons-nous que nous, les humains, ne sommes pas en train de célébrer les méchants. Toutes les histoires que nous racontons pour le divertissement, des livres aux jeux vidéo et aux films, ont une chose en commun. Le bien l’emporte, peu importe à quel point l’histoire peut être compliquée, sombre ou déchirante. C’est-à-dire que Sony n’invite pas les fans à célébrer les méchants en rééditant ces coffrets. Aussi impressionnants soient-ils, nous nous soucions davantage des héros – les variantes de Peter Parker de Maguire et Garfield.

Dans cet esprit, cela pourrait être considéré comme un autre mouvement qui confirme que l’ancien Spider-Men de Sony reviendra dans le nouveau film.

Encore une chose

Si vous ne croyez toujours pas que les nouveaux coffrets représentent une autre confirmation de Sony que les anciens Spider-Men reviennent, il y a encore une chose à considérer. Selon les rumeurs les plus récentes, la deuxième bande-annonce de No Way Home devrait sortir à un moment donné à la mi-novembre. Les fuites disent que Sony et Marvel montreront Maguire et Garfield en costumes de Spider-Man dans cette bande-annonce.

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre.