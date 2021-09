Sony a une “liste gigantesque de choses” alignée pour les futures mises à jour logicielles PS5

in

Cela fait près d’un an que le PlayStation 5 lancé, et bien que nous ayons vu Sony lancer une mise à jour assez importante du système PlayStation 5 plus tôt ce mois-ci, la console a encore beaucoup de mises à jour à venir.

Les fans ont été assez vocaux sur le manque de fonctionnalités de la console – taux de rafraîchissement variables, prise en charge native de l’affichage 1440p, prise en charge des dossiers et plus encore, par exemple et c’est quelque chose qui n’est pas perdu pour l’entreprise.

S’adressant au blog PlayStation, le vice-président senior de l’expérience des plates-formes de Sony, Hideaki Nishino, a déclaré que le détenteur de la plate-forme souhaitait proposer “de nouvelles fonctionnalités de manière passionnante” dans les prochaines mises à jour du micrologiciel PS5 et que la société disposait d’une “liste gigantesque de choses” de avant le lancement de la console, elle travaille à l’intégration.

“Il y a des idées intéressantes, passionnantes et fantastiques sur la liste”, a déclaré Nishino sur le blog. “En même temps, nous avons lancé la PS5. Donc, nous recevons un tas de retours de la communauté via les réseaux sociaux ou la télémétrie du système, ainsi que des médias, ma famille, mes amis. Nous avons des tonnes de listes de retours. “

“Quand je repense à la liste des choses que nous devons faire, il y en a beaucoup”, a-t-il poursuivi. “La communauté demande aussi beaucoup. Je veux dire à la manière japonaise, je travaille avec diligence sur ces listes et il y en aura d’autres à l’avenir.”

La partie la plus intrigante de la déclaration vient de la façon dont Sony se positionne pour répondre aux commentaires et aux demandes des fans ; il ne s’agit pas seulement de créer les fonctionnalités qu’il avait en tête depuis avant le lancement : les ingénieurs de la société s’engagent activement avec les utilisateurs pour savoir ce qu’ils peuvent faire de plus pour la console.

“Nous ne nous contentons pas de mettre en tableau blanc nos fonctionnalités souhaitées. Nous travaillons pour les besoins des clients. Nous voulons vraiment résoudre le problème d’une manière agréable. C’est notre passion principale. Nous sommes ici pour la PlayStation [fans].”

Ces fonctionnalités susmentionnées – taux de rafraîchissement variables, prise en charge de l’affichage 1440p et prise en charge des dossiers – pourraient alors être à l’horizon. Mais Sony n’a pas précisé sur quoi, spécifiquement, il travaille pour le moment.