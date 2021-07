Sony a vendu 10 millions de consoles PS5. Vous ne l’avez pas ? C’est ce que tu fais mal

Confiance et crédibilité

(Crédit image: Matt Swider / Instagram)

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 63 000 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

Sony a vendu plus de 10 millions de consoles PS5 à ce jour, selon les derniers chiffres de vente officiels annoncés cette semaine. Mais cette nouvelle ne dit pas toute l’histoire.

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver la PS5 en stock, nous avons notre service 24/7 Suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider, qui vous enverra une alerte – si vous suivez son compte Twitter et activez les notifications. Mais nous avons également des conseils sur ce qui a empêché de nombreux adeptes d’obtenir la console en premier lieu.

Voici des moyens de surmonter la “pénurie” de consoles PS5 – même si Sony l’a qualifiée de console la plus vendue à ce jour. Vous aurez toujours besoin de conseils d’experts, et nous les avons, ainsi que des détails détaillés ci-dessous.

Conseils de vente PS5 rapides en un coup d’œil

Quand la PS5 sera-t-elle en vente ? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour les alertes de réapprovisionnement. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour.Abonnez-vous au coaching en direct sur YouTube : Notre PS5 réapprovisionner le flux en direct les vidéos aident les gens à sortir des magasins de détail aux États-Unis. Ils sont tous différents et nous vous accompagnons pour que vous puissiez rejoindre ces 10 millions d’unités PS5 vendues.Arrêtez d’essayer d’acheter PS5 Digital : Arrêtez sérieusement d’essayer d’économiser 100 $ sur une console qui vous coûtera plus d’argent à long terme (les jeux de disque deviennent moins chers plus rapidement) car Sony ne fabrique pas assez la version PS5 Digital. Cédez et obtenez un pack PS5 : les consoles autonomes sont ciblées par les revendeurs, qui peuvent facilement tirer profit d’une console PS5 Disc à 499 $. Les personnes refusant les liasses sont souvent celles qui doivent attendre le plus longtemps.N’achetez pas auprès d’autres utilisateurs de Twitter : ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

1. Suivez un tracker Twitter de réapprovisionnement PS5

Matt envoie ces alertes de réapprovisionnement de la console chaque fois que la PS5 est en stock aux États-Unis. Son reportage exclusif sur le réapprovisionnement de GameStop PS5 a permis à environ 800 personnes d’obtenir enfin la console Sony via ses alertes.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Les directions: Cliquez sur cette image d’un exemple de cette alerte de réapprovisionnement Best Buy PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

2. Obtenez notre coaching de stock PS5 en direct via YouTube

Nous avons donc récemment étendu nos conseils en envoyant simplement des alertes sur Twitter (nous le faisons toujours) et en apprenant les dernières nouvelles ici sur TechRadar, pour coacher en direct les gens sur la façon de vérifier les différents détaillants américains via YouTube.

Ces diffusions en direct de réapprovisionnement de YouTube PS5 ont aidé les gens à suivre étape par étape le processus d’achat d’une PS5. Vous avez besoin d’un avantage si vous souhaitez rejoindre le groupe de fans de Sony qui font partie de ses 10 millions d’unités PS5 vendues.

Cliquez sur l’image pour vous abonner à nos trucs et astuces de réapprovisionnement YouTube PS5.

(Crédit image: Matt Swider / Instagram)

GameStop est différent de Best Buy, et le processus de paiement chez Walmart est un gâchis en soi. Target, qui propose des achats en ligne pour un retrait en magasin le jour même, est le plus facile à acheter si vous écoutez nos conseils ou posez les bonnes questions dans le chat en direct. Et vous pouvez faire exactement cela dans un flux en direct de réapprovisionnement PS5.

3. Arrêtez d’essayer d’acheter PS5 Digital – restez avec le disque

PS5 Digital Edition est tentant, et nous l’avons compris. Cela coûte 100 $ de moins que le disque PS5 et qui a besoin d’un lecteur de disque en 2021, demanderont de nombreuses personnes. Ce que Sony n’a pas révélé, c’est combien des 10 millions de consoles PS5 étaient PS5 Digital. Notre supposition ? Même pas près de la moitié. Probablement beaucoup moins que PS5 Disc.

(Crédit image : Avenir)

Lorsque les magasins de détail américains comme Best Buy, Target et Walmart stockent la PS5, ils ont toujours plus d’inventaire de disques PS5 que Digital; ce dernier s’épuise presque instantanément. Et nous avons également vu des chiffres d’inventaire réels montrant cet extrême. Target, juste avant un récent réapprovisionnement de la PS5, disposait de 40 consoles PS5 Disc et d’une seule PS5 Digital dans plusieurs magasins aux États-Unis. Effectivement, PS5 Digital était un éclair de réapprovisionnement le lendemain alors que de nombreuses personnes ont obtenu un disque PS5.

C’est plus que le déséquilibre 40:1 de PS5 Disc vs PS5 Digital. Nous offrons également des conseils montrant que PS5 Disc vous fera économiser plus d’argent à long terme. Les jeux sur disque deviennent beaucoup moins chers plus rapidement que leurs homologues numériques où Sony est le gardien du PlayStation Store en ligne. La concurrence et les jeux d’occasion font de la PS5 Disc une option bien meilleure – et moins chère – à long terme, en plus d’une disponibilité accrue.

4. Cédez et obtenez un pack PS5

“Mais je ne veux pas de ces jeux”, a déclaré un adepte de Matt Swider lorsqu’il s’est plaint de l’impossibilité d’acheter une PS5 et qu’il essaie depuis des mois. Après une conversation de cinq minutes, Matt a riposté : “Eh bien, les réassorts PS5 GameStop sont des packs et ils sont plus faciles à obtenir … si vous le voulez vraiment.”

Le suiveur était consterné, “Avez-vous juste dit si je le voulais vraiment ?!” (Remarque : les jeux étaient Ratchet & Clank: A Rift Apart, Spidee-Man: Miles Morales et Sackboy – ce n’est pas une mauvaise programmation et certains employés de GameStop vous permettront d’échanger un jeu groupé contre un autre jeu).

Mais c’est vrai. Les packs PS5 sont plus faciles à acheter que les consoles autonomes simplement parce que les revendeurs et les bots récupèrent l’inventaire avant que les vrais clients ne puissent vérifier. GameStop et Antonline vendent des bundles, et ils se vendent en trois minutes environ (lorsque les détaillants ne jouent pas à des affaires amusantes avec le bouton d’ajout au panier qui fonctionne parfois).

Nous avons vu des revendeurs faire la queue chez Best Buy acheter des cartes graphiques RTX, y compris la très convoitée RTX 3080, nous demandant « Est-ce la bonne ? » Personne dans cette gamme n’a obtenu le RTX 3080 pour les jeux. Tous ceux qui l’ont acheté essayaient de faire des profits. C’est exactement ce qui se passe en ligne – chez Best Buy et Walmart en particulier – lorsqu’il n’y a pas de forfaits. GameStop a même limité “un accès anticipé” aux réapprovisionnements à ses membres PowerUp payants, et d’une certaine manière, c’est une bonne chose.

Ne tombez pas dans les escroqueries PS5

Les escroqueries sur PlayStation 5 sont partout de nos jours et cela empêche les gens d’acheter une PS5 car ils viennent d’envoyer tout leur argent à un escroc à l’étranger.

Ces escrocs de la PS5 sont également impitoyables: ils changeront leur nom et leur photo de profil pour correspondre à la marque et au logo officiels de PlayStation, ils contactent avec empressement les victimes en ne facturant que 550 $ pour le “supplémentaire” qu’ils ont, et ils ‘ J’irai même jusqu’à envoyer à la victime une photo ou une vidéo de « sa console » juste avant l’achat – même en écrivant le nom de la victime sur un morceau de papier pour prouver qu’il ne s’agit pas d’une photo d’archive.

Et les gens craquent pour ça – tous les jours. Matt reçoit 100 messages par jour lui demandant si ces comptes, dont certains sont des comptes piratés vérifiés, sont légitimes. Twitter n’a pas fait grand-chose pour l’arrêter. Dans tous les cas, la réponse est non. Si des magasins comme Best Buy n’ont pas de stock PS5 pendant plus de quelques minutes, personne ne vous vendra une console via CashApp pour seulement 550 $. Pensez-y.