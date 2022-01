Sony a vu les jours passés comme une déception, selon l’ancien directeur

Peut-être qu’une suite de Days Gone aurait amélioré ses innombrables défauts. Image: Sony Bend Studio

Alors que le développeur Sucker Punch Productions célèbre le succès massif de Ghost of Tsushima, qui s’est récemment vendu à plus de huit millions d’exemplaires, tout le monde ne se délecte pas de l’excitation. Exemple concret : l’ancien directeur de Bend Studio, Jeff Ross, qui a profité de l’occasion pour essayer Sony pour la façon dont il a géré la réception du jeu de zombies en monde ouvert, Days Gone.

Ross s’est adressé à Twitter pour exprimer certains griefs, en particulier concernant les ventes de Days Gone et Ghost of Tsushima. Vous voyez, avec Days Gone sorti depuis près de trois ans maintenant, le jeu s’est vendu à plus de neuf millions d’exemplaires à ce jour, en particulier avec sa sortie sur PC le 18 mai 2021. Malheureusement, Ross a déclaré que « la direction du studio local » a fait Bend Studio » se sentir comme [Days Gone] a été une grosse déception », malgré la bonne vente du jeu. Avant même que Ross ne quitte Bend Studio fin 2020, Days Gone a vendu les mêmes 8 millions de Ghost of Tsushima récemment.

Nous avons contacté Sony pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Beaucoup dans les mentions de Ross pensent que le facteur déterminant pour Sony positionnant Days Gone comme une « grosse déception » était son score sur Metacritic, un site d’agrégation de critiques qui recueille les notes des critiques et des utilisateurs sur Internet. En regardant Days Gone et Ghost of Tsushima, il est clair que ce dernier a été bien mieux évalué, Ghost of Tsushima recevant un score de 83 et Days Gone un 71.

Lire la suite: L’extension Iki Island de Ghost of Tsushima Director’s Cut est parfaite

Selon BenjiSales, un YouTuber qui se concentre sur les ventes de l’industrie du jeu, Days Gone était l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue sur PSN en 2019. PR » sur le succès commercial du jeu. Et même s’il s’agissait d’un succès commercial, Bloomberg a rapporté en avril 2021 que Bend Studio n’avait pas pu amener Sony à choisir un argumentaire pour la suite de Days Gone.

J’ai quelques idées pour expliquer cela, ayant joué à la fois à Days Gone et à Ghost of Tsushima, mais je suppose que Days Gone n’était tout simplement pas amusant. Ce n’était pas une expérience agréable de s’asseoir et de jouer. Les commandes étaient maladroites et encombrantes. La chasse aux ressources était une corvée. J’ai aimé conduire la moto dans l’Oregon magnifiquement apocalyptique, mais la nouveauté s’est estompée après une panne d’essence incessante. Et en plus de tout cela, Days Gone est tombé dans un genre sursaturé, qu’il s’agisse de jeux en monde ouvert, de jeux de survie de zombies ou des deux. Mauvais endroit, mauvais moment.

Lire la suite: Days Gone Mod rend les hordes de zombies ridiculement grandes

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une suite de Days Gone, Jeff Ross a répété qu’une « n’arriverait pas de sitôt », mais que les fans ne devraient jamais dire jamais. Ross a déclaré à un autre utilisateur de Twitter que la raison pour laquelle le pitch de la suite avait été mis en conserve « n’a jamais été bien expliquée ». Tout sera probablement couvert plus tard dans la journée lorsque Ross apparaîtra sur le podcast de David Jaffe à 19 h HE.