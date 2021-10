Sony achète Demon’s Souls, Shadow of the Colossus Remake Studio

Image : Sony

Bluepoint Games rejoint la famille PlayStation. Pour de vrai cette fois. Trois mois après que Sony ait laissé filer la nouvelle dans un tweet rapidement supprimé, le fabricant de la PS5 l’a officialisée.

“Aujourd’hui, je suis très heureux d’annoncer que PlayStation Studios a encore grandi avec l’ajout de Bluepoint Games, partenaire de longue date”, a écrit le patron de PlayStation Studios, Herman Hulst, dans un article de blog aujourd’hui. « Bluepoint a élevé la barre des graphismes et du gameplay qui définissent la console, et la vaste expertise du studio dans la construction de mondes et la création de personnages sera un énorme avantage pour les futures propriétés PlayStation Studios. »

Fondé en 2006 par les anciens développeurs de Retro Studios Andy O’Neil et Marco Thrush, Bluepoint Games est depuis longtemps surtout connu pour ses remasters, remakes et ports HD d’exclusivités PlayStation populaires comme God of War et Metal Gear Solid. Plus récemment, le studio basé au Texas a refait Shadow of the Colossus pour PS4 et Demon’s Souls pour PS5, tous deux excellents.

Sony avait précédemment révélé son intention d’acheter Bluepoint dans une image pour un tweet du 29 juin qui était en fait censé annoncer l’achat du studio derrière le Returnal de PS5, Housemarque. Même avant le tweet, beaucoup soupçonnaient depuis longtemps que quelque chose était en préparation, étant donné que Bluepoint travaillait effectivement exclusivement avec Sony depuis des années.

“Nous sommes très sélectifs sur les développeurs que nous amenons”, a déclaré Hulst dans une interview avec British GQ en juin, semblant faire un contraste avec la récente frénésie de dépenses de Microsoft qui comprenait plus de 7 milliards de dollars pour Bethesda Softworks.

G/O Media peut toucher une commission

Les acquisitions de Bluepoint et Housemarque interviennent deux ans après que Sony a acheté Insomniac Games, et à un moment où l’industrie du jeu se consolide, avec Microsoft et d’autres grands acteurs achetant des studios et des éditeurs plus petits. L’ancien dirigeant de PlayStation, Shawn Layden, a été particulièrement critique à l’égard de la tendance récente, qui a été stimulée en partie par l’augmentation des coûts de développement des jeux.

“La consolidation est l’ennemi de la diversité à certains égards”, a-t-il déclaré à GamesIndustry.biz en juillet. « Cela enlève beaucoup de pièces à jouer à mesure qu’elles deviennent ces plus grands conglomérats. »

Pour l’instant, Bluepoint prévoit de recommencer à créer ses propres jeux. “Notre prochain projet, nous travaillons actuellement sur du contenu original”, a déclaré Thrush, actuellement président du studio, à IGN dans une interview aujourd’hui. “Nous ne pouvons pas parler de ce que c’est, mais c’est la prochaine étape de l’évolution pour nous.”